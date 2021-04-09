31歲的美甲師Kimberly Wong自小四起便開始對魚類產生恐懼，原因不太肯定，她笑言：「我覺得我前世同魚有仇或者被魚咬死。」不過倒有一件深刻事件縈繞不散，Kimberly 6歲時爸爸過身，媽媽要外出工作，所以她由保母姨姨湊大。小時候撈金魚店舖非常流行，有次放學撈金魚後，姨姨剛巧在發脾氣，竟把金魚倒入養烏龜的缸內，烏龜足足有成人手掌般大隻，Kimberly親眼目睹烏龜把金魚吃掉，部份被吃掉魚眼，部份被吃掉魚尾，從此便害怕魚類，尤其金魚和鯉魚。

視像幻想治療 「最想去浮潛」

她指身邊人每次聽到她怕魚都會覺得難以置信，然後再報以一個尷尬而不失禮貌的微笑，「取笑倒沒有，不過有人會話『這世界真的甚麼人都有』，我經常都聽到這句。」有次到泰國旅遊，曾因不好意思拒絕老爺奶奶的要求，被迫同遊水族館，Kimberly以「生不如死」形容，好像唞不到氣般，甚至有作嘔的感覺，自此老爺奶奶再也不敢挑戰她害怕魚類的底線。老爺家中有一小魚缸，經過泰國水族館事件後，每次Kimberly上去食飯，老爺都會先以報紙遮蓋魚缸。

去街市不能經魚檔，去酒樓不能坐近魚缸，今生今世都不會踏足金魚街，我問：「看《海底奇兵》會怕嗎？」Kimberly說：「會，不過冇真的那麼怕。」訪問當日老公Samuel亦在場，他笑說：「她見到電視閃出一秒魚鏡頭都會大叫。」Kimberly不抗拒吃魚，平日會吃魚生或者粟米斑塊等，不過一見到原條蒸魚就會耍手擰頭，她自己都感到奇怪。「她只可以食肢解了的魚，我吃蒸魚時要先去掉魚頭，再處理魚鰭。」老公說。試過朋友婚宴，席上有原條蒸魚，她都會先叫侍應把魚頭切掉，又或是用伴碟生菜把魚頭遮掩，反正就是不能讓她看到魚頭部份，可以的話，她會吩咐先把魚肉拆開才上枱，而且蒸魚不能放到她面前。

我們邀請了臨床心理學家吳桂生博士與Kimberly見面，吳博士問她，克服了怕魚之後，最想做甚麼？她說：「可以毫無顧忌到沙灘，水位去到膝頭，海裏有魚也不怕，那就很好了。」吳博士嘗試用水晶魚放到Kimberly面前，Kimberly出現面紅、心跳加速、呼吸急促等症狀，「怕魚的人就多，但恐魚症加上身體有如此強烈反應，在香港就真的不常見，我會斷定她患上中度至嚴重的恐魚症。因為她真的不能面對魚，連假魚都不能，稍為靠近一點，症狀就開始來了。我執業了20多年都未遇過。」

吳博士與Kimberly傾談大半小時後，着Kimberly合上眼睛，用視像處理的手法，即類似幻想影像的方式，請Kimberly聯想一些自己能與魚共處的情景，「因為她是一個比較用影像想事情的人，她愛用視像想事情，我們便用視像的方法，幫她幻想自己克服得到。我對此個案很正面，可能有一天她會告訴我，去馬爾代夫潛水都冇事，完全不出奇。」到治療尾聲，Kimberly竟可冷靜地單手拿起水晶魚模型，Kimberly說：「好像真的將最底層的那種驚恐，放下了一點點，克服到後，我最想去浮潛！」

專家說：刻意逃避 容易忽視危機

驚是一種與生俱來的情緒，警示我們遠離傷害，例如當我們見到蛇、獅子老虎會害怕，見到一輛正高速衝過來的車一樣會害怕，刻意隱藏或逃避這種情緒，反而會令自己忽視危機。根據美國精神醫學學會出版的《精神疾病診斷與統計手冊》指，當人突然對某樣物件感到恐懼持續6個月，並且出現心跳加速、手震等生理反應、就有可能患上恐懼症，但確診須要臨床斷症，由專家判斷，臨床心理學家吳桂生博士指，最大的判斷因素是視乎這種害怕的情緒會否影響日常生活。

記者：劉芷晞

攝影：伍永健、許先煜、張洛晞、蕭智南

編輯：鄒仲安

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