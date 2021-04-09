電話攝影功能越來越強，亦越來越方便，不少人都已經習慣隨手便影，但其實電話除了日常「hea影」，也絕對能影出高水準的大師級作品。《國家地理》雜誌的香港攝影大賽2020剛剛舉行了頒獎禮，亦繼續設有「手機組」組別 ，並以「快樂・健康 」為今屆主題，當中全職婚紗攝影師梁欣健就以作品《思緒隔離營》（Light in the Mind）奪得「手機組」冠軍。他說：「作品於荃錦營地拍攝，當天我正在露營，早晨起來時剛看到一團霧氣在樹林中，加上晨光十分有氣氛，而剛好我有一盞露營燈，便即時想到構圖並拍下來。一來表達我喜歡露營、與城市的煩囂隔離；二來霧和燈正好象徵我在迷霧煩囂中，有燈讓我尋回自我。」

據他說今次得獎作由iPhone 11配合超廣角鏡頭及腳架拍攝，當中沒有進行特別設定或使用特別模式，只是簡單利用倒數自拍，但就能夠拍出豐富的氣氛 ，並利用超廣角營造出環境廣闊和人物細小的高對比感覺。雖然他是專業攝影師，但在工餘時也不免對重型攝影裝備厭倦，第二次參賽便取得冠軍的他，更給了各位攝影愛好者一些攝影小心得：「我放假去露營和行山時，不希望會像平時工作一樣，帶一些太重的攝影裝備，感覺會好像不能跟平常工作分離，所以一般都會用一些輕便器材拍攝，如隨身的電話。其實攝影更最重要還是內心和意念，鏡頭背後想表達的是甚麼才最重要。」他建議大家不妨多從生活感覺入手，或以自己喜愛的東西作主題：「多考慮作品的意義，會比雕琢技巧層面更好，更能讓作品的層次提升。」

今次《國家地理》雜誌的香港攝影大賽2020，除了「手機組」外，還有「風景」、「生態」、「城市」、「人物」共五個組別，吸引了13個地區超過7,000件作品參賽，得獎作品全都相當高質，值得好好欣賞。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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