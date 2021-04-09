每年4月22日是世界地球日，今年主題是「Restore Our Earth」（修復我們的地球)。藉着這個環保月份，我們不妨實行以下五項簡單減廢小貼士，養成生活習慣，為修復地球出一分力，勿以善小而不為。

一、自備可重用食具、器皿及環保袋

疫情下經常要買外賣或買食材做飯，外賣飯盒、餐具和膠袋用量大增，丟棄的話難以分解。自備容器和環保袋買外賣、買餸，可減少丟棄一次性的食具，減少廢物。即使用了外賣器皿，塑膠食物容器可清洗後重複利用或回收。

二、減少進食肉類

2019年8月聯合國發表《氣候變化與土地》（Climate Change and Land）研究報告，指出畜牧佔了全球14.5 %溫室氣體排放量，建議少吃肉類，或考慮改為素食為主的飲食習慣，以幫助紓緩氣候變化問題。若一時三刻難以改變習慣，不妨由早餐做起，素食選擇如麥當勞全新的新餐肉蛋漢堡，獨家採用厚切新餐肉，質感幾可亂真，現時使用麥當勞App更可有獨家專享優惠，新餐肉蛋漢堡早晨套餐只售$27。新餐肉系列早餐更有其他不同選擇，如新餐肉珍寶套餐和新餐肉蛋扭扭粉等，讓你在減少食肉的情況下滿足口腹之慾，即使是食肉獸也能輕鬆減少食肉。

三、減少生產廚餘

環境保護處統計，香港三分之一的固體廢物為廚餘。避免造成浪費，除了要適當貯存食物外，也不要過量購買容易過期的食材。外出用餐時如有需要，可按食量要求餐廳減少份量，即使吃不完，也可帶走吃剩的餸菜，盡量減少浪費食物。

四、早起運動

近年韓國二三十歲的年輕人流行「Miracle Morning」（미라클모닝），每天在清晨時分自律早起，善用早上時間享受生活和學習。實際上，早起走路或踏單車上學或上班，環保之餘，對身心皆有益處。即使上班上學路程遙遠，也可使用公共交通工具，並且盡量不要乘搭升降機，多走樓梯，減少碳排放之外，可以培養每天多走路當作輕微帶氧運動，邊實行環保，邊鍛煉體魄。

五、賬單電子化

電子消費不但方便，而且可以減少浪費紙張。現時不少商戶已有電子賬單服務，以電郵或短訊方式收發賬單，消費時不妨跟商戶提出要求。銀行月結單、稅單等等，亦能同步申請電子賬單，減少生產不必要的紙張。

記者：梁桂明

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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