玻璃樽汽水越來越罕見,只在大排檔、粉麵店、茶餐廳偶爾會見到它們的身影。事實上,這些玻璃樽汽水已經陪伴了香港人逾半個世紀,可口可樂公司在3月31日宣佈,現今市面上的玻璃樽汽水,包括「可口可樂」、「零系可口可樂」、「雪碧」、「芬達」及「玉泉」忌廉味汽水會於今年第二季起停產,於2022年以新版玻璃樽示人。生產商暫未公佈新設計圖樣,只表示會使用再生玻璃物料,令玻璃樽可回收重用,樽身亦會更輕巧。

香港的第一瓶可口可樂早於1928年發售。1948年,香港汽水廠獲得美國可口可樂公司授權成為本地特約裝瓶商。1965年, 太古集團收購香港汽水廠,並取得可口可樂裝瓶廠的經營權。玻璃樽可樂除了現今市面仍找到的192毫升和355毫升之外,70年代還推出過1公升裝,當時售價每支$2,很多人都愛將喝完的空樽留下來自用,直至1996年,1公升裝玻璃樽可樂便停產了。

可口可樂有個都市傳聞,很多人認為玻璃樽比罐裝更好飲。好不好飲,口味人人不同,但汽水的氣泡最影響其口感。汽水原理是將二氧化碳加壓,密封在有糖和香料等成份的水中,打開瓶蓋時,瓶內壓力突然下降,二氧化碳便會離開液體及瓶子,形成氣泡。要鎖住可樂的氣泡,便要使用可抵受高壓力的物料包裝,塑膠樽比起玻璃樽或鋁罐受壓力低,所以飲用樽裝可樂時會沒有那麼多氣泡,可能正因如此,很多人覺得膠樽裝可樂不太好飲。

可口可樂在134年前,由美國藥劑師John Stith Pemberton發明。他調配了一種可以治療頭痛、消化不良、精神不振的糖漿,他將糖漿混合汽水,在藥房出售,每杯5美仙。換句話說,最原始的可樂是藥物來的,而當時的可樂有可卡因成份,「Coca」是一種有可卡因成份的植物,而「Kola」則是一種有咖啡因的堅果。除了這兩種成份之外,當時的可樂還包含了酒精。可口可樂的確曾有25年的時間,一直在出售這些申請了專利,且含有可卡因的糖漿。當然,現今的可樂已經沒有可卡因和酒精成份了。1888年,美國商人John Stith Pemberton以2,300美元購買了可口可樂的配方,這配方時至今日都一直是可樂公司的最高機密。

多年來,市面上出現了很多翻版可口可樂,在1915年時,可口可樂公司為應付此問題而舉行了一場設計比賽,邀請了8家包裝公司參加,參與者須設計出獨一無二、於黑暗中可容易辨認、於碎裂後亦可一看便知的玻璃樽:「A bottle so distinct that you would recognize it by feel in the dark or lying broken on the ground.」

第二次世界大戰時,可口可樂公司看中了戰爭中的商機而跟軍方合作,以每瓶5美仙的價錢供應可樂給前線士兵。令可口可樂成為了代表着美國的飲料之外,同時將可樂推廣到歐洲和亞洲。傳聞二戰期間美國軍隊總共喝了50億瓶可口可樂。

根據可口可樂官方數字,全球每日賣出約19億瓶可樂,唯獨古巴和北韓沒有可樂出售。可口可樂官方網站亦有指,「全球可樂基本成份和生產過程都一樣」,但墨西哥生產的可樂向來都被號稱是「全球最好喝的可樂」。傳聞墨西哥可樂使用了蔗糖,而非大部份可樂生產商所使用的果糖,味道上有所不同。而可口可樂全球有多款口味,除了香港有的檸檬、Coke Zero、Coke Diet等口味之外,還有在香港市面出現過的雲呢拿味、橙味、咖啡,香港以外還有在美國非常受歡迎的櫻桃味、青檸味、桃味、蘋果味、綠茶味等,這麼多口味當中,不知道最受香港人歡迎的又會是哪種味道呢?

