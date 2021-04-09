JR北海道宣佈推出兩輛全新特快豪華列車「薰衣草號」，車身以北海道夏季盛放的薰衣草紫色為主調，車廂內外均進行改裝，首航將於5月8日在當地札幌及富良野之間行駛，全程行車時間預計約兩小時，車票連餐飲收費700港元起。

設透明隔板、定期通風防感染

據JR北海道官方網站公佈，繼去年推出粉紅色車身的「玫瑰號」後，5月將會有全新特快豪華列車「薰衣草號」登場。新列車以「北斗」等特急列車使用的「キハ261系1000番台」型號為藍本改造而成，外層以紫色為主，而車廂內設有對坐及面向窗等兩種座位，並因疫情關係加裝多塊透明隔板、定期進行車內通風及消毒等，以減低乘客之間互相感染風險。

全車合共設5卡車廂，第1卡內設有與「富良野美瑛廣域觀光振興會」合作的商店，專售各款以薰衣草製作的精美產品及飲料，包括薰衣草水、香袋、茶及精油等；另亦會聯同瀧川市觀光協會合作出售多款特色小食等。而其他4節車廂內，普通席亦有齊軟墊、插頭、Wi-Fi等設備，方便旅客沿途使用。

5月8首日通車 收費$700起

「薰衣草號」將訂於下月8日首次通車，首航將於下午3時22分由札幌開出，預計5時22分到達富良野，並為鐵路迷提供3項首航套票，小童及成人收費1萬日圓（約710港元）至1.55萬日圓（約1,100港元）起，參加者可於鐵路旅程中一併享受輕食或北海道豪華便當，每名參加者更可獲發首航乘車證明作紀念。另外，富良野觀光協會會介紹沿線景點，如美瑛的「紅色屋頂小屋」（赤い屋根の小屋）等，而當地名小提琴家杉田知子更會在首航當日，在車上舉行特別音樂會慶祝，讓車程美景與悠然音樂互相輝映。

5月15日起正式行駛 運行北海道各地

首航過後，由5月15日一連幾個周六日，JR北海道亦將推出「HOKKAIDO LOVE！」計劃，讓「薰衣草號」正式通車，從札幌遊走至網走、函館、釧路等各地，詳情可參考官方網站資訊及預留車票。

資料來源：JR北海道

撰文：石嘉盈

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！