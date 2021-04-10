Facebook近日被踢爆用戶資料外洩，5.3億用戶的個人資料被外洩，香港的用戶約亦有近300萬人被外洩個資，部份政府官員、行會成員的電話號碼等資料亦有份被外洩，大家的個人資料有可能已經被外洩放上網，大家只能檢測有冇中招，和實施後補的對應方法。

因為Facebook資料外洩事件，一些IT人建構了檢測網站，讓大家測試自己有否中招，只要輸入登記Facebook的email或電話號碼，就能立即知道結果。記者試過，自己也是三百萬被外洩資料人士之一。不論大家是否已中招，以下是一些保安專家的建議，敬請細看。

Facebook重設密碼和開啟雙重認證

網絡保安專家范健文（Eric）表示資料洩露是2019年，「若發現自己的資料已被洩露，第一件事是轉換密碼，相信大家的密碼也有可能在這幾年間已轉了。另外，雙重認證一定要啟用。Facebook的雙重認證並非只有SMS，可選用Google Authenticator等App作雙重認證，我覺得大家可選用這一個。」因為Facebook外洩的資料包括FB ID、Email、電話號碼、性別、出生日期、就讀學校、任職公司等，所以用SMS作雙重認證也不安全。而部份外洩數據是2019年時工作的公司資料，Eric指：「我覺得這個資料大家可以移除或更新，讓別人之後找不到你的資料。」雖然資料已經外洩了，但大家亦可於Facebook更換一個全新的email，並且可以移除原有電話號碼。

小心Email和SMS的不明訊息

Eric認為這次外洩事件，不只是Facebook的用戶會受影響，「因為現在洩露的個人資料，包括姓別、名稱和電話號碼，這些可能在其他平台用作忘記密碼的身份鑑別。」那麼大家要小心了，如果Email或SMS收到非自己開設服務的認證，或者不是自己要求的指示，絕對不能確認，而來歷不明的Email或SMS簡訊的網址不要隨便打開，當然不明的附件檔案就更加不能開啟。因為很大機會是騙取賬號與密碼。Eric建議最好在不同平台使用不同的密碼，「不要一組密碼走天涯，太多密碼要記的話，可考慮選用Password Manager類軟件，這類工具對各平台的密碼作加密，而用戶本身也要記下一組密碼，使用比較方便和安全，我自己亦有使用。」

多個電話號碼註冊 小心詐騙電話

Eric認為，除了不能一個密碼用在所有平台外，最好有多個電話號碼，「我覺得如果能支付得起的話，可以用不同電話號碼登記不同的平台服務。以我個人為例，我所有eBanking登記的電話號碼與WhatsApp的電話號碼，或是我註冊社交網絡的電話號碼都不同，就算社交平台資料被外洩，也不怕影響到其他平台服務。」不過。始終個人資料已被外洩，網絡保安能做的，也只是補救和未雨綢繆，而已中招的人只能夠更加小心，「我認為被外洩資料人士需要有更大防範，電話號碼、個人姓名和任職的公司被人知道，黑客可以利用這些資料致電你，與你打開話題，並進行詐騙。要預算日後大家擁有你這些個人資料，在各方面都更小心。」的確，大家之後要更小心詐編電話，不法之徒可能會假冒政府機構或銀行來電，或者偽裝成親人遭綁架等趁機詐騙，亦有可能打電話到你就職公司，偽裝成與你有關係的人進行詐騙，以後收到這類電話的時候，大家就要小心判斷了。

記者：馬子聰

編輯：鄒仲安

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