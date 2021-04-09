潮流興富養，經常在網上看到有主人帶狗狗到酒店Dogcation打卡，呃到不少like。香港可以讓狗狗住宿的高檔酒店，過往來來去去就只有幾間，上個月，位於尖沙嘴的香港朗廷酒店（The Langham Hotel）就新推出寵物住宿套餐，從此狗奴們就多了一間五星級酒店選擇。

尖沙嘴朗廷酒店Dogcation

朗廷酒店於3月首度加入Dogcation行列，推出「萬千寵愛」寵物住宿套餐。分普通客房及套房兩個房價，普通客房由HK$2,600起，套房HK$4,500起。房價包括30分鐘Ruff & Fetch個別寵物造型諮詢、45分鐘專屬寵物攝影服務、寵物頸帶、24小時免費泊車、房內早餐，房內有寵物床、碗和寵物廁所可供使用，預訂套房更包括寵物主題下午茶一份。相比其他有推出寵物住宿的酒店，朗廷酒店的房價不算特別優惠，但包含寵物造型及寵物攝影的一條龍服務很方便，這點頗吸引。

暫時寵物住宿套餐供應期至6月30日，未知會否延長，有興趣的狗主要把握機會。不過可惜的是，每間客房只可供最多一隻寵物入住，而且限制體重須少於15公斤，大狗或多狗家庭無緣享受。另外酒店公共範圍亦必須手抱寵物或放入寵物車、寵物袋，酒店餐廳亦不允許寵物進入，狗狗只能享受在房內時光。

訂造寵物晚裝 寶石大拖尾越浮誇越好

寵物服裝品牌「Herdog」由設計師Hilary主理，主打高貴及奢華路線，為狗狗度身訂造服裝。Hilary幫不少富豪狗狗造衣服，自從興起Dogcation，她的生意就更好，「客人追求的款式越來越誇張，可能要多些寶石，或者裙擺要再大些。我試過有一隻約瑟爹利，體形很小，我有一條裙子是很重裝工的，我也擔心裙子拖尾的寶石重量會接近牠的體重，但客人說可以，因為他說他的狗只須要坐着。」訂造寵物晚裝的價錢由數百元至數千元不等，Hilary指她的客人大部份都不計成本，最重要是搶眼，「而且他們是那種住這間酒店要一套服裝，另一間酒店就要另一套，牠們不會再重複穿着的。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！