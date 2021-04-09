香港寵物友善的商場不多，新界區最受歡迎是荃灣南豐紗廠，九龍區最有名的應該就是位於長沙灣的D2 Place。D2 Place歡迎狗狗入場，大狗細狗無任歡迎，更有不少寵物友善餐廳，以及一所寵物超級市場。近日天台花園裝修後重開，更舉辦寵物市集，假日想找狗狗好去處就最適合不過。

D2 Place一期頂樓的天台花園，過往已是大受歡近的寵物共享空間。早陣子關閉裝修，讓不少狗主撲空大失所望。最近花園終於修建完成重開，鋪上了全新的仿真草地，亦加添了跨欄架、跳圈等玩樂設施，另外亦有本地插畫師 Johnee Lau的全新畫作坐鎮，玩樂打卡兩相宜。天台花園亦設有寵物沖洗間設備，主人記得在寵物排泄後自行清理排泄物。

D2 Place定期會舉辦不同主題市集，今個星期就輪到寵物主題。商場與愛協合辦《十二夜2：回到第零天》寵物市集，希望藉此向大眾傳達「領養，不棄養」的觀念，讓動物成為終生寵愛的一家人。市集包含寵物食品、寵物用品及有動物元素的人類衣飾或手作。規模不及過往大型市集，但背後意念值得支持。

記者：李珮禎

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