今季各大卡士韓劇都播到如火如荼，大家都在談論科幻《Sisyphus》又或流氓律師《Vincenzo》，再唔係就是相當有《沉默的羔羊》影子的《Mouse》，在科幻懸疑加動作片大潮流下，我反而搵到套好清泉的當季劇推介，就係由演技派崔江姬擔正的《哈囉，我好嗎？》（안녕? 나야！/ Hello, Me! / 又譯：你好？是我！），此劇Netflix有得播，千祈唔好錯過。

灰到想死

其實有時睇得多科幻暴力兼恐怖懸疑的韓劇，間中搵套溫情少少的劇種觀賞平衡一下着實不錯。今季韓劇雖然整體卡士強勁，但我發現崔江姬這套《哈囉，我好嗎？》頗吸引，先是電視海報她那個魷魚造型相當有趣，再讀一讀大綱，此劇的戲軌都幾得意。有韓劇最強DNA——穿越時空元素，講述崔江姬飾演的潘嘏貳是一位沒有人生沒有任何希望可謂灰到絕頂的37歲中女，基本上可以話活着了無生趣，死不足惜。而事實上，頭兩集這位毫無生存意志的中女，雖然已淪為超巿「魷魚大使」又跳舞又喊口號促銷零食餅乾，但因為有小朋友食咗過敏而慘遭責備，仲炒埋，人生灰到一個點，結果決定行出馬路，準備了結餘生……

結果，進入此劇重點，躺在醫院的潘嘏貳竟然遇見年青的另一個自己，那位只有17歲的潘嘏貳（由天才童星李蕊飾演）不知就裏來到20年後，跟年長的潘嘏貳相遇，此劇重點——「治癒過往傷痛經歷及積極面對人生」終於開始。當然，兩人相遇必定有原因，而劇集至今（執筆時已播出第十集）仍未透露年青的潘嘏貳是怎樣穿越到20年後的，但此劇重點不是穿越，而是37歲的潘嘏貳透過陽光充沛自信滿滿的17歲潘嘏貳的鼓勵及影響，重新面對自己間接害死老父的慘痛經歷，從中開脫出來。

絕不重口味

老實說，今季韓劇大部份都相當hardcore，好沉重，無論是劇情及節奏，大片如《Sisyphus》、《Penthouse II》、《Vincenzo》、《Mouse》、《怪物》都算重口味，反而《哈囉，我好嗎？》一劇以清新輕快而且惹笑的劇情吸引到我，加上每集的節奏相當明快，讓人不經不覺又睇完一集。點計，都好過睇《Sisyphus》入面那些無聊槍戰，一場槍戰打十五分鐘，節奏掌握又差又唔緊張，睇到滴晒汗。放心，《哈囉，我好嗎？》劇情不會集中講穿越，所以不用猜來猜去，專心睇主角演戲就好。

男一搶鏡

主角們這次都演得相當恰好，雖然除了女一崔江姬及女二、天才童星李蕊比較注目外，其實男一金英光也是值得留意的一位。金英光跟其他男神如李鍾碩、朱智勳、金宇彬一樣，由男模轉戰演藝圈，成為一線男星。由於是男模，金英光擁有1.87米身高，這次在劇集內飾演富二代張油賢，穿起大褸相當有型有格。不過，吸引我的不是他的外型，他飾演一位周身刀張張利（擁有不同高級料理的廚師認證資格），但人生找不到目標的富二代，因為老父是零食企業（就是潘嘏貳扮「魷魚大使」賣魷魚餅乾的公司）的創始人，令他不愁衣食，終日無所事事，結果老父嫌他一事無成無大志成日混混噩噩，一氣之下要他歸還所有財產（包括所有限量版衣服鞋物以至腕錶名車），還要計埋養育費共十八億韓幣，男主角金英光決定離家出走，更跟老父打賭，在公司的食堂當打雜，如捱到一百天，其負債可一筆勾銷。

而當然，劇情推進是潦倒的金英光認識了倒楣且打算了結生命的嘏貳，兩人患難相遇，往後是浪漫且搞笑的劇情一大堆，老實論劇情是老掉大牙的，但要稱讚的是兩人演技一絕，崔江姬肯定好戲，她的催淚演技又或搞笑技能（之前《推理女王》系列及《Good Casting》已見真章），多場感情戲弄得我要頻頻遞紙巾予一起觀看的老婆；而金英光演富二代竟出奇地討好，沒有一點老套乞人憎的帥哥惡習（韓劇最老套是每一位男主角都要被讚靚仔或自覺好靚仔，好嘔～），反而性格踏實又好心又唔認屎認屁有信用兼樂於助人，落難時仲好捱得（離家後只入住考試院），角色設定相當討好，令我刮目相看，點解以前看《Pinocchio》、《D-Day》時唔覺佢咁可愛好演技？走漏眼。這次他跟崔江姬的一段惹笑浪漫愛情橋段，加上飾演整容男星安索尼（音文碩飾，之前演過《如實陳述》的變態大奸角）從中作梗，令這段三角戀笑點勁多，好笑好睇。

老少鬥戲

另外此劇最大賣點是37歲現在版「老嘏貳」面對穿越過來、17歲的「小嘏貳」，兩人都是同一人，妳是我是妳，小嘏貳見到這位頽到一個點的中女，竟然就是自己的未來？睇到眼都凸！想起自己小嘏貳17歲時是著名校花，人見人愛車見車載，正準備進入韓國的藝能界發光發亮，何以到37歲會如此下場？老嘏貳也不想解釋，因為她間接害死老父（也導致往後人生頽廢下來）的事實，她不想告訴小嘏貳以免她日後穿越回去受到影響，在這段拉鋸的關係中，小嘏貳一如以往hyper兼自信滿滿，由大紅童星李蕊飾演的小嘏貳可謂chok到爆，演活了一位萬人迷，不知天高地厚，眼裏只關心自己的後生女，越穿後碰上老嘏貳，老嘏貳面對年青的自己，就變成一塊照妖鏡，終於看清楚自己年少無知桀驁不馴的討厭性格，而凡事有好有壞，如一枚錢幣有兩面，小嘏貳充滿自信勇於解決問題的性格也同時提醒老嘏貳，自己的能力有多大，可以再次讓生命發光發亮。兩人一老一嫩大鬥演技，崔江姬當然十拿九穩，令我留下深刻印象的是李蕊。作為童星出道，她絕對有能力走紅，其實近年作品有電影《屍殺半島》入面那位駕着Benz越野車橫衝直撞，將喪屍輾斃的年輕女車手，以及《Start-Up》入面女二的年幼版，都令人眼前一亮，這次演技更進一步，演活了年青人那灑脫輕率的活潑一面，也是此劇笑料來源。

如睇厭重口味韓劇，來一杯清茶消消滯，《哈囉，我好嗎？》一劇絕對是4星推介。

撰文：LY

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