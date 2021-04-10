台灣一名醫學系女大學生，因有感許多貓友默默救助生命、私下行善的義舉，遂自發性舉辦義畫活動，表明只要提供愛貓照片，就有機會獲得其免費畫作，而獲得畫作的貓友，則只須做善事回饋即可。義畫活動引起不少貓友支持，事主課後獨自默默畫了近40張畫作，希望憑藉自己小小的力量，幫助更多小動物。

「許多貓友本來就正在幫助小動物，給他們家主子畫畫算是表達感謝。」醫學系女學生Cheris表示，剛好大學專題需要以藝術和醫學做連結，所以想到練習素描，順道幫助小動物，一舉兩得。在義畫的帖文上同時收集故事，其中幾個小故事，讓她格外感動。她說：「有一個中風的爸爸，他兒子給他一隻貓陪伴，收到爸爸和貓咪的畫後，爸爸很開心、很感動。」

另外，一隻貓咪因為被橡皮筋勒住脖子，導致傷口潰瘍。路過的人都覺得很臭，貓咪也只好躲在垃圾桶底下覓食，後來獲其中一位貓友治療後收養。貓咪亦從懼怕人類到可以安穩睡覺，顯見這隻浪貓獲得了滿滿的愛。而這個義畫活動一出，引起許多貓友的支持和共鳴，紛紛貼出自己與愛貓的故事，讓帖文充滿濃濃的愛。

Cheris表示，自己養了一貓一鼠，貓咪叫做「Luca」，才七個月大，是非常頑皮、活潑的幼貓。Cheris說：「貓咪和倉鼠是分開活動的，Luca很喜歡盯着小倉鼠，但是小倉鼠出來玩的時候，只會在倉鼠球裏面，對於好奇的Luca，小倉鼠反而顯得特別淡定。」因為自己也有養寵物，因此對於願意援助小動物的人們，更讓她感動。

「其實義畫已經做兩次了，第一次是電繪，一個月前辦的，那時候反饋很好，便決定再辦一次素描的，每一次義畫會進行一周左右。」Cheris表示畫畫是自學的，也只能在實習課餘時間畫畫，目前已經電繪12張、素描27張。被記者問到會不會覺得很辛苦？Cheris直說不會，當作練習畫畫就好，而且看到貓友收到時很開心的反應，讓她覺得很值得，而這股感動的力量，也是支持她繼續的動力。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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