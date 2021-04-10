與社會運動有關的生意，幾乎都會被諷刺吃「人血饅頭」。曾被控暴動罪、後來獲判無罪的「赴湯杜火」夫婦湯偉雄（赴湯）及杜依蘭，偏偏在案件告一段落後才開始搞生意，認為與其落入被指摘的困局，倒不如堂堂正正創造新的工作機會，讓有需要的同路人自食其力，「之前很流行說人血饅頭這件事，人人說食人血饅頭，卻沒人試試製造人血饅頭，不如我試試吧。」

「赴湯杜火」在2020年7月被判無罪，兩人因經歷跟不少同路人變得友好，甚至成為了求助的中介人，不時幫忙安排飯券、工作轉介等等，赴湯卻漸漸發現難以維持，「社會環境不好，加上武肺後，我收到一些求助，發現資源消耗很厲害，真的是杯水車薪，即使我把整份工資放進去，也追不上需求，單方消耗金錢是很不健康的事。」他表示，如果要援助一群人，一定要找資源，創造收入。

理念有了，實行卻不容易，參考過以往不少理念相似的小生意，往往未能如願發展，赴湯開始從需求中分析問題，「七成工作機會都是飲食業，飲食業中又大部份是企堂位置，僱主提供工作機會，也未必真的有實質需要。不同背景的人，興趣不同、學識不同、意向發展也不同，但統統都落入單向的路上；另一點最不想是好像養了懶人，你不斷給予、他又好像不用付出。」僱員對工作沒興趣沒熱誠，僱主又不一定需要聘請的情況下，他於是考慮開一間公司，工作較多元化，而且不同興趣專長的人也能參與。

拒建保護罩 沒光環面對現實

一次偶然的機會下，赴湯杜火作客到本地農夫的家庭，兩人想到了生意的雛型，「農夫啟發了我，我了解到香港土地的狀況，也開始留意本地糧食生產的問題。」他們成長於八十年代，那年代市面上有30％是自給自足的本地農作物，到現在卻只剩下2%，「我開始想，我們是否已失去照顧自己的能力？」赴湯表示，香港的所有，包括我們自身的發展，都源於這片土地，「我們是香港這塊大拼圖上的其中一小塊。」探訪過後，他跟太太着手成立本土野零售店，主打本地產物，如手工梘、本地菜、手工啤及花茶等，「土地的資源是源源不絕的，前提是你不去動它。它可以一年四季生產糧食，不斷有生產。正常來說，資源不缺。」

赴湯直言，不希望生意只局限在同一圈子內，也不想是單純情感消費而不能持續，要提升貨品質素令更多人願意消費，「我不認為我們有光環。我們始終要面對世界，不應收窄自己的方向，不應只面向支持者。現實是不理你甚麼顏色，大家都是在同一市場中分一塊餅，我們不可以做一個保護罩給一群人躲起來，這是不健康的發展。」

員工曾被捕 「我的訴求是上班」

成立公司後，他計劃聘請員工，當中需要找貨品、研發、營銷等等人才，亦希望有合作夥伴，「我將計劃分了三個角色，一是人血饅頭，希望你自己拿饅頭給別人吃，有一點點生意經驗，願意投資推動公司；第二個角色是母雞，可以在公司受薪，負責想一個計劃到完成一個計劃；母雞角色再帶着一群雞蛋，孵化雞蛋變小雞就可以做自己的事。我現在是兼任饅頭和母雞的角色，雞蛋最多。」

赴湯雖然是本土野的發起人，但他卻無意親自打理，「我最大職責是交低我所有職責，我本職仍是健身教練，賣東西其實很煩、很瑣碎，我不太喜歡，所以寧願快點交給別人，讓大家去做，最好可以自給自足，仲可以自己飛！這才有機會給人向上游。」在本土野，大部份一起工作的都是曾經被捕、將受審，或已受審的人士，除了受薪員工，也可以是合作夥伴，從中找方向和人脈做自己的生意，赴湯重申：「當然我們也希望有投資者。」

目前本土野有兩名受薪員工，皆是被捕人士，患有情緒病而不能應付原有全職工作的賣菜絲（化名）慶幸有這個機會，「他就是想放手讓你做，希望我們每個人可以自食其力。可能我們拋個名字，說我們是哪一宗案件就有人給你錢，但是我不喜歡這樣。我的訴求就是上班！我希望一星期七天可在這兒賣菜。」員工兼合作寄賣蛋糕的Shirley補充，工作時認識到本地生產，心態由從不關心到希望自給自足，就連蛋糕也是用本地檸檬製作，「因為已經融入這個圈子中，我希望香港有更多本土製作。」

儍佬做生意 唔怕失敗只想播種

做了三個月尚未收支平衡，舖租也是由赴湯杜火支付補貼，蝕了五位數字，赴湯直言：「我當然戇居啦！我知道好困難，隨時冇得做，但我希望趁今次有個儍佬做了這件事，可能將來會有人用更好的生意模式推動。我可以失敗，當我無法支付時便會倒閉，但是將這顆種子散播出去，或許有另一個比我更棒的人，做得比我好，這件事已經很足夠。」

赴湯認為，這是個可持續的經濟圈，有工作機會之餘，也可回饋香港的土地，「我們經常會討論，究竟本土是甚麼？是一種精神？當中的制度？人際間的相處模式？還是這個地方生產出來的經濟效益？其實真的很虛無。本土野成立最主要的精神，是由香港這片土地種植農作物，將農作物加工售賣，變成利潤，最後將利潤以友善價錢給農夫，讓農夫以友善種植方法對待這片土地。從土地開始，對香港和香港人都是好的發展。」

本土野 FB：localyeah

記者：黃曉婷

攝影：果籽攝影組

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