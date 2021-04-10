「來過彰化嗎？」「沒有。等等，有到過鹿港，鹿港是彰化嘛。」這就是大多數人的寫照。但搭火車慢遊彰化，偏就不會經過鹿港。火車路線行經彰化市、花壇、大村、員林、永靖、社頭、田中、二水8個站，加上集集線源泉站，幾乎都是或許聽過、卻很陌生之處。然而，撇開歷史古厝不算，火車站周邊有不少百年，甚至全台獨一無二、別無分號的景點、店家，非常值得走訪。

1. 彰化市火車站周邊——「火車頭旅館」扇形車庫

2022年扇形車庫就營運滿百年，而且全台碩果僅存！扇形車庫是由12個股道（庫房）組成，平均8.25度，形成99度的扇形車庫，外部另有3個股道，火車頭透過大圓轉盤調頭進出車庫，進行日檢或定期檢修，畫面壯觀奇特。過去台灣最多曾有6個扇形車庫，因環境、需求改變陸續拆除，彰化市是唯一一個保存下來的，已列為縣定古蹟保護，但它可是持續運作的「活古蹟」。

扇形車庫

開放時間：周二至周五，下午1時至4時；周六、日上午10時至4時；周一休息

備註：免費入場，10人以上團體可在非開放時間參觀，但須14天前提前申請

地址：彰化市彰美路一段1號

2. 彰化市火車站周邊——陳稜路「貓鼠麵」

全台別無分號，而且有百年歷史！招牌貓鼠三寶麵就是加了香菇肉丸、手工雞捲和燕丸的湯麵，端上桌看來平淡無奇，但看似清淡的湯，口感卻濃郁回甘，非常好喝，常有客人要求加湯呢。老闆說，這是因為其高湯非採大骨熬煮，而是以溫體豬肉加佐料熬煮。除了貓鼠麵，燉至骨肉分離的豬腳和手工香腸也是店裏必點菜色。至於為何叫「貓鼠麵」？說穿了一點兒也不稀奇。原來，創辦人台語綽號叫老鼠，直譯就成了「貓鼠」啦。

貓鼠麵

開放時間：上午9時至晚上8時30分，周四休息

地址：彰化市陳稜路223號

3. 彰化市火車站周邊——木工車床創作工坊「精瓶美」

木瓶乍看很像日本箱根「寄木細工」樣貌，實則截然不同，且暗藏許多玄機，有音樂、有各種隱密於瓶中的小盒子，巧思令人嘆為觀止。工坊負責人黃文彬還搜集各式各樣的機械鐘，在他巧手修理之下，全會運轉。木藝作品、鐘錶在他手上就像玩具，感覺黃文彬「玩」得很快樂！而且他自豪地說：「阿基米德說，給我一個支點，我就能夠撐起一個地球；同樣道理，給我一個小木塊，我將拼湊出一個世界。」

精瓶美工藝創作工坊

地址：彰化市中山路185巷9-1號（參觀須預約）

4. 花壇火車站周邊——茉莉花壇夢想館

出火車站步行不到5分鐘便可抵達。除了有彩色外牆，館裏還有各式各樣的茉莉花茶、咖啡、啤酒、果醬、酵素、純露，超好買。因為這裏的茉莉花材均採友善農法契作而來，真材實料香氣迷人，食、用皆放心。5至7月花季期間還推出茉莉窨茶DIY（窨：音同熏，意指將茶熏上花香的動作），可體驗採花及熏茶。花壇全盛時期，種植的茉莉花達200多甲，但茉莉花無法用機器採收，人力成本很高，在進口茉莉花影響下，如今全鄉種植面積僅餘30多甲，但產量依然全台居冠，夢想館自然是全台獨一無二。

茉莉花壇夢想館

開放時間：上午9時至下午5時（花季期間至下午6時）

收費：入館免費，DIY視項目而異，茉莉窨茶DIY費用為500台幣（約137港元，須兩周前預約，12人成團）

5. 社頭火車站周邊——新和春百年醬油廠

醬油廠距離社頭火車站步行只需兩分鐘，創立於日治時期大正十年，今年正好滿百年，現已由第四代張又升接班。這裏可以親眼見識、瞭解古法釀製醬油的過程，當年祖父輩沿村子賣醬油用的小木桶、三輪車，以及證明工廠已百年歷史的「工廠調查報告書」都保存完好，上頭明載着日期「大正十年」。百年來，除了包裝及行銷方式改變，從第一代開始至今，製醬油的場域和方式百年來未曾改變。紅磚、竹子搭建的廠房也依舊呢。

新和春醬油

收費：門票50台幣（約14港元，可抵消費，須預約）

地址：社頭鄉廣興村社斗路一段592號

6. 社頭火車站周邊——福井食堂

連日本鐵道迷都慕名來訪的「福井食堂」，除了各式鐵路便當很熱銷，老闆「強哥」的收藏更是驚人，幾乎每一樣都有感人故事。鐵道物品收集，是因為強哥的祖父、二叔公、三叔公和父親全是火車司機，淵源深厚，但他從小看見祖、父輩親承受的壓力，立志不當火車司機，移情在收集物品上。食堂前甚至有個他買回來的台糖巡道車，不惜斥資修了762天，讓這火車不單展示，還能上路，這精神讓日本鐵道迷畫家康學鳯都感動，特地幫火車畫了代言的萌少女「小巡」。

福井食堂

開放時間：周一至周六，早上10時30分至下午1時30分、下午4時30分至售完

地址：社頭鄉社斗路一段336號

7. 社頭火車站周邊——台灣手套博物館

廠內可見列健力士世界紀錄的大手套，手套製程、歷史介紹，還有該公司研發的各種機能型手套，從滑雪用、到專打保齡球、撞球、足球守門員專用手套等等，甚至還有為軍警研發防刀傷的手套。行銷經理陳品妤坦言，因抵不過低價進口手套，公司9成機能性手套都外銷出口。因為手套製作費工，多數製程倚賴人力，台灣工廠全外移至勞力便宜的國家，創立於1985年的品牌good.hand是台灣碩果僅存的一家專業手套製造廠，創辦人陳義益決定提升競爭力根留台灣，2018年還斥資開立台灣手套博物館，當然，絕對全台獨家。

台灣手套博物館

開放時間：周二至周五，上午10時至下午5時；周六至周日，上午9時至下午5時30分；周一休息（團體及DIY須預約）

地址：社頭鄉朝興村織襪一路8號

8. 社頭火車站——樂活襪之鄉博物館

提到社頭大概很多人都會聯想到襪子，這裏有非常多的織襪廠，還有全台最大的織襪觀光工廠「樂活襪之鄉博物館」。創辦人是16歲便在織襪廠工作的員工，如今不僅自創品牌LOHO，購進意大利最先進的機器，加快生產速度，並研發出極抗臭、抗菌及抗癬襪，參觀工廠除了可以瞭解各種機能襪，最重要的是，日常不可或缺的襪子，在產地採購，便宜化算！

樂活襪之鄉博物館

開放時間：上午9時至下午6時（須預約）

地址：社頭鄉朝興村社石路559號

9. 二水火車站——三義泉和德醬園

位在二水老街巷子裏，同樣是百年醬油廠，但三義泉和德醬園規模又小得多，院子裏只有50多個醬缸，僅街坊鄰居和熟客知道。第四代接班人也坦言，自己有其他正職，堅持製醬油是為了不讓傳承的百年的事業斷了脈。

三義泉和德醬園

地址：二水鄉文化一巷61號（須預約）

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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