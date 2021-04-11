現今世代，差不多人人都玩電話遊戲，運動、射擊、MOBA、戰略、智力等遊戲各有粉絲，而針對電話遊戲，近年更有「電競專用」電話推出，不過這類「電競專用」跟一般電話分別又係咪真係咁大？ 用來打機是否真的會更厲害？今次便找來《男兒當入樽》高手、《灌籃高手 SLAM DUNK》CGA 盃全國大賽（S1）亞軍Zero來實試三部近期新機：ROG Phone 5、Samsung S21 Ultra和Samsung A52 5G。

ROG Phone 5流暢穩定 120fps最順

「三機中，ROG Phone 5最爽快，操控非常隨心所欲，反應跟我的想法一致，不用等，可說是完全沒有延時，把效能調到最高階的設定，遊戲畫面能提升到120fps，是少數電話能夠做到的。」他說打比賽的時候，因為要看到對手的動作，然後再作出相應的反應，如果fps多了一倍，感覺就是快了一倍，感覺和反應也會好很多。不過他也直言，如此細緻的流暢度分別，可能只會在專業玩家眼中才有不同，一般玩家未必感覺到太大差距：「如果要分別60fps和120fps在手機遊戲上的表現，其實可能真的要是忠實專業玩家才會在意，例如我們會計算招式的時間維持多久。如果是一般普通玩家，其實fps也未必是一個考慮重點。」

之後他亦嘗試邊錄影邊打機，起初並沒問題，操控依舊暢順，不過隨機身溫度提升至約39度，表現亦有所下降：「操控上真的比剛開始的時候稍為變慢，反應感覺上沒剛開始的時候般快速和即時，但仍是能夠接受的範圍，不過機身真的相當熱，有一點燙手。」

Samsung A52 5G輕薄抖適合長玩 流暢度喜出望外

Samsung A52 5G在三機中最便宜，屬中價機款，亦不如S21 Ultra和ROG Phone 5般用上頂級的Snapdragon 888核心，只是用了Snapdrago 750G，不過實試下，Zero卻覺得意外地流暢：「操作上很不錯，沒有延時的感覺，電話支援120Hz，但在遊戲中只能用60fps，不過能穩定地維持在60fps，也是相當不錯。」他說其實以一般玩家角度，A52 5G的流暢度和操作感跟ROG Phone 5相差不遠，即使同時開啟螢幕錄影，流暢度依舊能維持高水平，相當驚喜：「不過始終硬件稍弱，畫面幀數也跌得頗厲害，由剛才穩定維持60fps，到現時只有40多fps，仔細看的話或者會感到有『偷格』的情況。」Zero說。

不過最得到Zero讚賞的，其實是A52 5G的輕量：「A52 5G是三機中最輕的，對於我這類長時間玩家來說，其實電話重量也是重要是考慮因素，因為機身重真的會玩到手攰和手痛。」另外，A52 5G的升溫問題也沒有ROG Phone 5般嚴重，相同時間下，大約只有38度，沒有太過份的盪手感覺。

S21 Ultra比預期弱 可能是編程問題

「起初玩感覺正常，操控感仍不錯，不過就發現雖然電話支援120Hz，但在《男兒當入樽》中卻未能開啟最流暢畫面的設定，在遊戲中更只能維持50fps左右，竟然比A52 5G還要低，比較失望。」之後再開啟了螢幕錄影功能來玩遊戲，他更覺得變得遲鈍了：「例如我現時控制左右移動，可以看到遊戲中的反應好像慢了半秒。」他說《男兒當入樽》玩法概念其實像格鬥遊戲，就是對手做出動作，你看到然後再作反應，如果情況是看到別人的動作，在按鍵但卻有延時的話，感覺和表現也會不太好。

不過他補充：「這可能是軟件上的差異會較多，例如是程式碼的編寫分別，因為《男兒當入樽》應該不是太重效能運算，所以我會覺得是程式編寫的問題，多於電話硬件的問題。」無論如何，暫時看來S21 Ultra表現不算太符合預期，不過S21 Ultra也有一點可取地方，就是電話散熱功能不錯，長時間玩也暫未有大太的溫度提升，維持約37度，是三機中最穩定，對電話的耐用性、運算性能，甚至手感都有好處。

《傳說對決》三機表現相近

之後我們亦特別再用《傳說對決》測試，發現表現跟《男兒當入樽》也有差別。在操控上，三機並沒有如在《入樽》中差距那麼大，操作反應大致相同。不過畫面流暢度上，雖然遊戲不支援120fps，但在相同設定下，ROG Phone 5依舊能維持在最高和穩定的60fps，但Samsung兩機也能維持在50多fps。

Air Trigger如同外掛冇得輸 手掣配件冇優勢

當然，除了基本的操作和畫面流暢度外，ROG Phone 5稱得上「電競專用」當然還有其他賣點。好像在機身中間多設一個充電插口，對邊充電邊打機時的手感就有莫大好處，不會阻礙正常操作。外置風扇亦的確有助散熱，亦令電話手感更好，而機側的Air Trigger觸控鍵，更是最強的絕招。Zero：「用這兩個按鍵，感覺真的太爽快了！一些遊戲對操作要求較高，例如在《男兒當入樽》中的清田信長有一個叫『跳扣』的動作，就是需要非常快速地按下兩個按鍵，更要是籃球到手時的即時反應。正常玩的時候，我是需要用兩隻手指，亦即是『二指操控』，但如果我有ROG Phone 5的Air Trigger，我便可以用另一隻手指在機身上方按鍵，手形便不用改變，感覺上便會舒服得多，反應亦會更快。」

雖然可能有人會說，只要另加配件可能也能做到相似效果，但Zero就說，一來反應未必及Air Trigger般快，二來絕大部份遊戲比賽也禁用額外配件，而內置的Air Trigger就一般在規限以外：「在操控某些角色上的確會厲害得多，但當然也視乎個人的習慣，不過在一些大型比賽中的決賽，很多時也必須用官方指定電話，不能用自己電話，所以可能只在前期或初賽時會有優勢。」另外，ROG Phone 5亦設專用手掣，不過Zero就覺得意義不大，因為一般比賽都不能使用，加上其表現也跟市面一般手掣分別不大，如果要用手掣，其他電話也可以。

專業用ROG 普通人用A52都夠

總括來說，ROG Phone 5在電競上的確有一定優勢，Zero：「單以玩遊戲來說，ROG Phone 5必定是最好，無論是性能、遊戲時的操作、邊玩邊錄影等，全都做到我想要的效果。甚至乎比賽時需要一些較精密的操作，它也能幫我應付得到。」所以，如果真的只從玩遊戲角度考慮，不計其他原因，他覺得ROG Phone 5必定是最好的一部。不過A52 5G，卻是黑馬之選：「A52其實比我想像中更出色，首先因為價錢相對便宜，卻能給我正常的遊戲體驗。雖然它未必能做到最高效能，但其實不太影響我的遊戲體驗。而最重要，它是三部機中最輕的一部，如果長期打機的話，應該會是最舒服的一部。」

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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