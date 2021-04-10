街市，在社區中毫不起眼，但又不能取代。不論親自下廚、還是外出用膳，當中食材也是來自這個平凡簡陋的地方。這次我們到訪三個不同年代的街市，感受街市的生活脈搏。

黎明時分，寧靜的街道上有數位叔叔姨姨，搬動着看似沉重的發泡膠箱。日復日，年復年。嘉咸街的檔主幾乎年中無休地重複這些工作。「整年只得年初一會休息。」余小姐是嘉咸街蔬果檔的第三代人接班人，由於父母年邁，2000年決定接手經營蔬果檔。她每天凌晨4時會到果欄購買時令水果，然後約7時便回到嘉咸街準備開檔，一直到晚上8時才下班。

嘉咸街街市是全港現存歷史最悠久的市區露天市集，有近160年歷史。由皇后大道中到結志街，一條長長的斜路，佈滿大大小小的攤檔。余小姐每天就要在這裏上上落落，搬貨收錢等。「在這裏工作很辛苦，腳痛是必然的。我父母，甚至現在自己也會腳痛。」縱使每天工作逾10小時，但她不忍心祖母及雙親留下來心血白白消失，因此到現在仍然堅持工作下去。

半山居民幫襯 貴價蔬果有市場

余小姐現時有兩個屋仔攤檔，這些攤檔全是2015年市建局決定重建後才設置，「以前沒有檔口，都是地攤，地上畫了一格格。」余小姐憶述。她指過去有很多傭工和家庭主婦前來買菜，那時部份人甚至會一次過購買八至十斤蔬菜。雖然現時家庭人數減少，亦較少人日日買餸煮飯，但由於半山的居民也會前來幫襯，故部份成本較高的蔬果，如手指牛油果，也會較易售出。

雖然街市的環境和貨種都有變化，但街坊間的人情味卻保存得很好。採訪期間碰巧遇上余小姐的朋友在攤檔幫忙，「她也是我的客人，人很好。光顧我們之餘，又會在這裏工作。」余小姐表示自小在嘉咸街街市生活，很多街坊都陪伴她成長，也會關心余媽媽的身體狀況。在她眼中，在街市擺檔不會發達賺大錢，但卻為她帶來無可取代的滿足感，「客人說好食，我就會開心。」

在三十年代開始，政府開始興建室內街市，希望改善環境衞生。在嘉咸街旁邊便有一座三層高的中環街市。「當年建立這個街市，將西方較先進的衞生觀念帶給華人。」香港史學會總監鄧家宙博士表示，礙於香港人口數量上升，供不應求，室內街市無法取代露天街市。因此，不少舊式室內街市外圍，都會有露天街市，油麻地街市就是其中一個例子。

人口上升 室內室外齊齊賣

油麻地街市在1957年落成，有鑑於當時中環街市的運作模式成功，便推展到其他地區。那時街市通常會建於華人人口稠密的地方，如油麻地街市就位於新填地街，鄰近天后廟，是當時華人主要活動的地方。街市附近亦配備公共衞生設施，如公共廁所和浴室等。

鄧博士帶我們走進油麻地街市，街市的地下和一樓仍有不少檔販商戶，二、三樓則無法進入。走到樓梯時，鄧博士指該時期的街市都設有中庭，「街市最重要的是空氣流通，例如劏魚（的腥味）和菜味就不會困在這裏。」

到七十年代，人口急劇上升，為了騰出更多空間，政府開始將室內街市，與圖書館、熟食中心等結合在一幢建築物內，即是現時常見的市政大廈。現時大部份室內街市都是在市政大廈或大型屋邨內，原來有一些公共街市建在私人屋苑，大埔寶湖花園便有一個只有一層的公共街市──寶湖道街市。

寶湖道街市賣食材的檔口不多，更多是花檔和改衣檔，「我記得小時候有幾檔肉檔，有一排活雞檔和魚檔。雞檔檔主個仔係我朋友，成日一齊喺街市附近玩耍。」35歲的阿業從小在街市長大，放學後便會待在母親的花檔裏。他表示自禽流感爆發後，活雞檔便開始消失，加上部份檔主退休，街市售賣食材的商戶越來越少，選擇少街坊便不願來這裏買菜，生意差時檔主也放棄經營，形成惡性循環。大埔街坊要買餸，會到鄰近的大埔墟街市，寶湖道街市就成為買花改衫勝地。

屋苑街市轉型 漂書賣花

約10年前，阿業的母親健康轉差，他便回來接手花檔。採訪時阿業在我們面前示範紮花束。他的手法純熟，不消數分鐘已經紮好，「我接手前基本上沒有任何種植知識。」他說當時最令他失落的是不懂回答客人的問題，如香草是否需要陽光等。於是他便決定進修園藝知識。阿業憶述，當時約7點下班，要立即趕去九龍上堂，約晚上11點才回家。但再辛苦也好，他還是希望到花檔工作，「媽媽靠這間舖養大我們數兄弟姐妹，出於親情也好，報恩也好，都要會回來幫忙。」他對可以延續這間養大自己的花檔而感到自豪。

即使新一代願意接手，這個街市始終較難做到如大埔墟街市般興旺。此時阿業卻說：「這裏是一個有自己特別節奏的地方。」他舉例指這裏有一間解憂舊書店，有不少漂書人也會前來。與其要做到一般街市的模樣，不如引入一些特別的商店，營造一個與別不同的街市。

記者：麥景朗

攝影：蕭志南、伍永健

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