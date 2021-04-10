說起港女，往往都與一些負面字眼拉上關係：腌尖、貪慕虛榮、現實……但港男呢？在街頭訪問路人，得到的答案竟然是「細心」、「溫柔」、「暖男」、「風趣幽默」、「媽寶」……大部份都幾正面，原來港男都幾搶手。記者更發現連外地女生都加入競爭行列。新系列「嫁着個港男」，一連幾集不同國籍美女嫁來香港的故事，第一集是港日篇。

來自日本北海道函館的藤本真由美（Mayumi Fujimoto），多年前因為看過王家衛的電影《花樣年華》而愛上香港，更自學廣東話，大約7年前決定孤身來港工作及發展。幾年前，她在一個港日交流活動認識了潘嘉賢（Ken），Ken第一眼就被Mayumi又流利又純正的廣東話吸引；Mayumi對身高6呎的Ken的第一個印象是「好高」，但更吸引她的是夠幽默，「那時我廣東話其實不太叻，很多時和他聊天都不知道他説甚麼，但都覺得他很幽默。」後來Ken以教Mayumi練習廣東話電話對答為名，成功約到對方單獨出街。日文程度有N3的Ken說：「大家當時都夾得來，雖然語言有少少未溝通到。」但他覺得這些都可以衝破的，因為對方很努力學廣東話，他都有努力過學日文。大約四年幾前，二人發展成情侶，兩年半前結婚，他們都是對方第一個外籍伴侶。

拜見未來外父外母嚇親人？

Mayumi說自己和Ken一起時，總是能夠表現得很自然，可以做回自己，而且她覺得對方很認真，「拍拖不足一年時，他説不如去北海道和我父母打招呼。其實日本人見對方家長，就是結婚的時候，所以當時有點嚇親。而且我之前沒有介紹過男朋友給父母，他是第一個。」Ken補充：「我們香港人是很隨意的嘛。未去到結婚階段，覺得關係穩定都會想見對方父母，讓大家互相認識。其實當時沒那麼快打算結婚的，不過是有計劃。」雖然Ken日文不算很流利，但因為天生喜歡聊天，所以氹得當時的未來外父外母很高興，其後得知二人計劃結婚時，更一口答應。不過，雖然Mayumi已在香港生活多年，但爸爸還是關心女兒婚後的去向，Ken說：「暫時都未想過會移居日本，都會繼續住香港，始終環境熟悉，而且在這裏工作。我都有尊重太太意願的，但她當時都留在香港四年了，都是偏向想留低。雖然她都很想念父母，但香港去日本好近，我們都可以一年去兩三次北海道，或大時大節回去探他們都得。」

看過不同網上討論區，發現網民對港男的評價好壞參半：溫柔細心、裙腳、怕事、顧家、暖男……在Mayumi眼中，她的港男老公就夠晒溫柔體貼，都是日男及不上的，「未結婚時我們分開住，我一個人住。有次我夜晚感冒發燒，他即刻買粥過來給我吃，然後再回家。我去年試過有一段時間入了醫院，他煮了幾餐通心粉給我吃，雖然沒有味道，但有愛。另外以前在日本上班，公司每年會為員工安排一次身體檢查，但來到香港就沒有，幾年前我想自費去醫院做，他說拿假期陪我一起去，日本男人不會這樣做的，我心諗，咁溫柔嘅？」訪問期間，Mayumi不斷說多謝多謝，夫婦之間相敬如賓，Ken直言太太比較容易滿足，和港女有點不同，「有時港女會覺得很多事是理所當然，男人gentleman是應份的，但太太不會太計較，和日本男仔比較，可能港男就相對溫柔體貼，我就是在這些位加分了。」

激到老婆離家出走？

Ken的脾氣很好，反而Mayumi覺得自己很臭脾氣，很容易發嬲， Ken也會盡量遷就。唯獨是有一次， Ken向老婆借了一些東西，但遲了歸還，他覺得是小事，怎料卻因此激嬲了老婆，Mayumi說：「日本人很重承諾，我覺得你未能在預期還應該早一點說，不是我問才說。我當下嬲到衝了出門，去附近公園坐了幾個小時，到凌晨兩點才回家，回家後不想和他在同一房間瞓覺，我自己出廳瞓。」Ken曾埋怨是日本人不懂變通，但亦因而知道太太底線，自此會信守諾言。

一個香港人，一個日本人，兩個來自不同的生活背景的獨立個體，變成共同生活的伴侶，當然都有不少文化差異。香港人日常生活中平常不過的小習慣，Mayumi都看得不爽，Ken說：「她最頂唔順我的習慣，可能是吐骨頭。有時食飯食雞翼排骨，會好自然地吐出來，但日本人不會的，覺得這樣做冇禮貌，會用一張紙巾遮着才吐，她來到香港都要適應這件事。那我就嘗試不吐，或者用筷子夾出來。」香港人喜歡將剩餘的冷飯菜汁倒入馬桶沖走，在日本人眼中也是不可思議，Ken為了太太就改為倒入鋅盆，「生活細微位是有不同的，但我又不會和她爭論。她來了香港後，入鄉隨俗的事已做了很多，有些生活上習慣如果她接受不到而我又改到的，就試試轉變吧，我通常都是比較遷就人的一方。」難怪Mayumi都認同他是暖男。

他們看上去很恩愛，但原來曾經有一個小小的阻礙，就是Mayumi年紀大過Ken，Mayumi原本並不介意，因為姊弟戀在日本很普遍，「日本很多女藝人都是年齡大過另一半，藝人都這樣，所以日本一般市民都接受到姊弟戀，但香港多數都是女人年輕過男人，所以我很介意。」但更令Mayumi耿耿於懷的，其實是Ken父母，「我父母就對國籍沒有所謂的，但對年齡有點介意，其實我之前拍過拖的女生都是年紀比我大的，就算他們介意都沒辦法，我喜歡嘛，所以都會說服他們。當見過面之後，見到她很斯文，又很有禮貌，慢慢都接受了這件事。」現在婆媳關係算不錯，Ken媽媽會不時教Mayumi煮飯，煲湯。

唔做家務係裙腳仔？

被老婆讚口不絕，怎可能沒有缺點？Ken自認有點「裙腳仔」，始終由細到大都被父母照顧開，不懂做家務其實很平常，「她會服侍得好好，做好多家務，我都嫌自己有點懶。」現時做日文老師的Mayumi，就算放工後回到家都要做家務，她亦略嫌老公不夠獨立，「因為日本人入大學之後通常都是一個人住，所以男女都會識做家務，但初初結婚一齊住後，他都不做家務。」不過她並沒有太介意，「我覺得家務是女人要做的，可能是日本人的傳統想法吧。Ken現在吃完飯後都肯洗碗，還有丟垃圾，已成長了很多。」曾經連洗衣機都不懂得用的Ken聽後都連忙補飛：「我又不會覺得女人一定要做所有家務，大家都是一起分擔的，只不過男士在這方面較弱，有待改進啦。」

記者：黃子配

攝影：郭于祺、伍永健

編輯：鄒仲安

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