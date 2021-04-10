觀賞極光可能是不少人的夢想之一，疫情下難以實現，但可搶先在香港欣賞極光靚相止癮！國際極光協會將於下周五（16日）起一連三日在香港文化中心舉辦《國際極光藝術展 2021-以光之名》，展出來自世界各地超過30位極光專家、攝影師所拍攝的逾50幅極光攝影作品。

展品涵蓋芬蘭、冰島、挪威、英國多地

是次《國際極光藝術展 2021-以光之名》展出的作品廣泛，更橫跨多國拍攝，矚目之作包括由國際極光協會總部主席、有「極光獵人」之稱的星雨在格陵蘭拍攝的主題展品《以光之名》，以及著名的《與神同行》；另有極光專家Brynjar Ágústsson拍攝的《冰島浮冰湖極光》；挪威分會主席Peter Szivolt的雙子作品《天堂與地獄》、香港分會副主席 Raymond Tong在挪威世界盡頭拍攝的 《冰火創世》；以及芬蘭極光專家Jari Aikio拍攝的白色冠冕極光等。

除芬蘭、冰島等傳統觀賞極光「聖地」外，展品中更包括部份意想不到的作品，包括由英國人Richard Ashbee在英國北部拍攝的極光作品、極光攝影師Ralf Rohner在波音777客機上拍攝的加拿大極光；以及由香港攝影師Eric Kwok在黃刀銀河下拍到紅色極光等。

冀藉展覽喚醒世人醒覺 減少污染

大會提到，近年受極端氣侯影響，全球暖化問題加劇，希望透過舉辦展覽，為璀燦奪目的極光留下紀錄之餘，亦昐可宣揚關注全球暖化及守護南北極的議題，警醒世人若再不醒覺減少污染，日後在極地再也不能欣賞到傳說中能帶來一生幸福的極光。

《國際極光藝術展 2021-以光之名》

展覽日期：4月16至18日

展覽時間：下午1時至6時

導賞時段：4月17日下午2時30分至5時

地點：香港文化中心

活動詳情： https://fb.me/e/48asI22UI

撰文：石嘉盈

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！