眾所皆知，想減肥就要少吃一點、多消耗一點，那麼運動員呢？運動員為求精益求精，想跑快一點、想於低一個體重級別作賽，就算是身型已經十分標準也要減。其實，一直以來參與有體重級別和以體型、身材和外表為評分考慮的運動員，如搏擊、溜冰、長跑、體操、賽艇、公路單車、跳水、騎術賽馬等，他們為取得優勢會利用種種方法去減重，然而如果方法不當，會得不償失，並且對健康也有相當嚴重的影響。

運動員營養失衡影響健康 使女性經期紊亂

有見及此， 國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）於2005年發表了女性運動員三聯症（Female Athlete Triad）的共識聲明（consensus statement），意指在女性運動員身上發現因營養失衡所造成三個相互影響的生理問題，由飲食失調開始，導致經期受影響與骨質密度下降，對女性運動員的健康及運動表現有深遠的影響。

然而，這十多年來的研究證據和臨床經驗發現，不正確減重所影響的症狀比先前所發現更為廣泛，甚至連男性運動員也同樣會受影響。因此在2014年IOC發表了「運動中的相對能量不足」（Relative Energy Deficiency in Sports，RED-S）的共識聲明，並於2018作出更新。該聲明指出不正確的減重方法，尤其是以攝取能量過少來降低體重，又同時要應付訓練的能量消耗，如果兩者的差距過多，所剩下的能量就不足以維持身體的健康，甚至影響訓練的效果和比賽成績。這情況稱為「低能量可用性（low energy availability，LEA）」，即當總能量攝取扣除運動消耗後，所剩下的能量不足以維持身體健康、功能和其他日常活動所需，簡單來說就是吃得太少，少得不足以應付身體的正常運作。

當LEA低至某種程度時，女性運動員會出現經期紊亂，甚至閉經，荷爾蒙水平下降可進一步導致骨質流失。LEA也會影響其他生理功能，包括：代謝率、免疫、 蛋白質合成、心血管功能、腸胃功能、心理健康及成長，更可導致營養不良（包括貧血）、慢性疲勞、增加細菌感染和生病的機率。另外，對中樞神經、心血管、胃腸、內分泌、生殖和骨骼等系統都會有不良的影響；而這些種種狀況除經期的問題外，都會出現於男性運動員身上。

攝取能量過低 或影響運動後肌肉修補能力

當可用的能量（energy availability）降低到30 kcal/kg FFM/day（即每天每公斤非脂肪重量只有30kcal的能量可用）時，人體肌肉蛋白質的合成就會降低，這會影響青少年運動員的生長和發育，未來的潛力發展可能受制；這也使肌肉無法完全修補因訓練或比賽後的損傷。運動員長期處於LEA下，因為能量與醣類均攝取不足而導致降低身體葡萄糖的使用，惟有轉用較多脂肪作能源， 久而久之會降低代謝率和激素的製造。

IOC提出RED-S對運動能力的影響包括：肌力、耐力表現、肝醣儲存、協調性、判斷力、專注力和訓練後的反應等能力均全面下降，受傷的風險卻上升（包括應力性骨折）。RED-S也會造成心理壓力、令運動員出現沮喪和飲食不正常 。治療RED-S方法包括糾正能量平衡、確保飲食正常、營養充足、建立正確飲食觀念以幫助應付健康、訓練及比賽的需要；還有必須要以跨學科方法，結合生理、心理、醫療隊伍的專家全方位治療，以及教練和家人的支持和鼓勵。不過RED-S絕對是預防勝於治療，平時我們需多加注意運動員的身心狀態、飲食習慣和體重，如發現有RED-S的症狀，應及早處理。

撰文：鍾素珊博士（加拿大註冊營養師、香港營養師學會）

編輯：鄒仲安

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