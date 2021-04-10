下體突然感到異常痕癢，甚至感覺到有蟲子爬行，小心是俗稱「三角蝨」的陰蝨作怪！皮膚及性病科專科醫生區志森解釋，陰蝨主要透過性接觸傳染，當患者發生性行為時，陰蝨會從宿主走到性伴侶身上。

區志森醫生提醒，除了性接觸，陰蝨也可透過一般接觸或使用感染者的衣服和床舖等物件傳染。區志森醫生解釋：「陰蝨其實是體外寄生蟲，不會飛也不會跳，成蟲大概長兩毫米，有一對很大的觸角、六隻腳；而腳上有很巨大的爪，讓其抓緊陰毛。只要仔細觀察，其實用肉眼都可以看得到。」

皮膚可能有灰藍色斑點

區志森醫生指，最常發現陰蝨的部位是陰毛，但其他有體毛的部位如肛門都會發現得到。他補充：「有些體毛比較多的人，連大腿、腹部、胸口的毛髮都可以受感染。」陰蝨靠吸食人類血液生存，牠們吸血時會分泌唾液，引致皮膚出現敏感反應，令患者非常痕癢，夜間尤為明顯。此外，其吸血位置可能會出現不尋常的灰藍色斑點，有部份患者會感覺到皮膚表面有生物爬動，甚至觀察得到陰蝨在爬行。

可致細菌感染 誘發濕疹

除了痕癢，陰蝨有機會引起繼發性問題。區志森醫生說：「因為病人會感到非常痕癢，痕癢自然會想搔癢，所以很多時病人都會搔得皮膚破損，這些傷口會引致細菌感染，亦可能誘發濕疹。如果有細菌感染，附近如腹股溝的淋巴核會腫大，此時病人或會發燒。」

剃毛無助預防

既然陰蝨主要依附在陰毛，剃掉陰毛是否就能避免受感染？區志森醫生直指這種方法並不奏效，他解釋：「第一，其他體毛亦可以受感染，包括鬍鬚、眉毛、眼睫毛；第二，如果仍有很短的陰毛留在陰部，其實陰蝨仍可以依附和緊貼陰毛根部。」幸好，陰蝨是可以治癒的，大部份病人都可以透過兩劑外用藥物如藥膏或藥水治療，「用畢第一劑後，隔7至10日再用第二劑便能夠徹底根治。」不過有少部份患者可能因為皮膚問題而不能使用外用藥物，又或是外用藥物無效，醫生便會處方口服藥物。

須高溫清潔衣物被鋪

由於陰蝨可透過衣物及床鋪傳染，故這類物品亦須小心處理。區志森醫生說：「如果能洗的話，最好用最少攝氏50度的熱水清洗，再以乾衣機烘最少30分鐘，直至乾透。若是棉被等不能清洗的物品，可以用膠袋密封，放在一旁靜待兩星期，入面的陰蝨便會全部死掉。」

記者：李煒汯

攝影：許先煜、鄭明川

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！