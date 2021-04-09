近年韓國台灣各地流行「吃播」，不少KOL在鏡頭前狂食呃like，以推高知名度。不過內地早前立法「惜食令」禁止餐飲浪費，「大胃王吃播」一律禁止，有見及此，內地網紅紛紛轉為「喝播」，灌飲大量烈酒進行直播，對身體造成極大傷害。

世衞指飲3罐啤酒屬暴飲 飲酒過量容易形成脂肪肝

暴飲的定義是指攝取60克酒精，根據世衞資料，每一酒精單位含有10克純酒精，即喝3罐500毫升啤酒已經屬於暴飲。香港衞生署則把暴飲定義為連續飲用至少5罐啤酒、5杯餐酒或5杯烈酒，但「喝播」影片中播主的飲酒分量遠遠超出，有人喝光一整瓶高濃度酒精的白酒，亦有人挑戰喝光九瓶酒，怕觀眾以為造假更將酒點火以示證明。其中一段熱門的「喝播」影片播放達173萬次，片中女主播和另外幾個年輕女性互相鬥飲60度烈酒，最後一人甚至醉暈在廁所。

人在飲酒後，會出現亢奮語無倫次的興奮期，酒精亦會令身體出現心跳加速、臉紅、嘔吐等反應。而身體會吸收酒精，即乙醇，乙醇會經血管到達肝臟進行分解，靠身體的酶分解為乙醛，然後乙醛會再分解為無毒的乙酸。肝臟代謝分解酒精的同時，會產生脂肪酸，並堆積在肝細胞，所以飲酒過量容易形成脂肪肝，亦有機會出現急性胰臟炎、肝炎、肝衰竭等。

飲烈酒易灼傷食道胃部 影響青少年智力發展

灌飲大量濃度高的烈酒，會對身體造成極大傷害，60度的烈酒與醫用酒精的酒精成份相若，而70%醫用酒精更已可殺死99%細菌，對於消化道黏膜造成極大的傷害，例如口腔、食道、胃的黏膜。同時，中樞神經亦會受影響，飲下大量酒精可令呼吸系統神經或控制心跳的神經被麻醉，呼吸或心臟就會停止而死亡，飲大量的酒甚至會比進食大量食物對身體造成更大的傷害。

而普遍吃播或喝播影片的觀眾年齡層都是年輕的青少年，過量飲酒對他們的影響深遠，攝取酒精對腦部健康有明顯損害，如增加智力不足、認知障礙，以及影響情緒協調等問題。而暴飲對青年人的健康影響包括減少腦部的體積，有機會造成輕度至中度的認知功能性障礙，以及影響中樞神經白質（white matter）的發展。白質負責協調大腦不同區域之間的運作，如出現病變或發展不完全，會影響學習、以及情緒控制等問題。

多喝水可解酒 飲酒前宜食白粥打底

小飲怡情，大飲傷身，不過萬一飲多了，應該如何解酒？香港註冊中醫何慧潔曾接受本報其他訪問時建議，最簡單的解酒方法是多喝水，可以補充身體流失的水份。另外亦建議進食一些容易消化的食物，如白粥，讓胃部有物質吸收及消化，可以減輕不適。而且無進食就飲酒，身體會更快吸收酒精「更快上腦」。所以比起喝醉後才進食，建議在喝酒前吃少許白粥打底，效果會更佳。

不過何慧潔醫師最後提醒，酒精進入人體後，並沒有物質可以令肝臟解少一點酒精，或者加快其解酒過程，所以最好便是喝少一點酒。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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