台灣動保處的工作人員，平常除了接受市民主動通報救援外，工作或休假途中偶遇有動物受難，也會主動伸手協助脫困。上月一個早晨，新北動保處動保員程沛宏出門上班，準備開動電單車時耳邊卻斷續傳來如摩斯密碼般虛弱的喵喵叫聲，隨即發現踏板上有一隻滿臉病容、瘦骨嶙峋的橘斑小貓。職業本能驅使下即以毛巾包裹放入環保袋內，並火速送至動保處請獸醫同事診斷治療，順利挽救一隻生命岌岌可危的小貓。

據動保處獸醫徐愛明診斷研判，未滿6個月小橘妹疑似感染俗稱「貓瘟」的貓泛白細胞減少症。一般是由貓泛白細胞減少症病毒引起一種急性高度接觸性傳染病。體毛稀疏身體瘦弱的牠從開始時嚴重腹瀉、脫水、食慾不佳，經過打針、吃藥、注射點滴逐漸恢復生機，隔日便開始飢腸轆轆舔食軟質飼料。接着動保人員還幫牠剪指甲、挖耳朵、除跳蚤等，外貌上終逐漸恢復元氣。

小橘妹一星期後狀況漸趨穩定，並正持續接受妥善的醫療和照顧。慶幸小橘妹重獲新生，牠個性安靜又乖巧惹人憐愛，希望未來很快能幸運找到一個幸福溫暖的家。

動保處呼籲，春天是動物繁殖高峰期，動物喜歡在隱蔽角落棲息，像住家庭院、路旁汽車車底、引擎蓋等處，民眾應多注意，也可在開車前看車底、拍打引擎蓋，提醒動物離開。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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