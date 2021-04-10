大家現在往返東涌及梅窩都應該是搭巴士吧！昔日東涌道及嶼南道未落成前，大嶼山島民就是依靠東梅古道這條小徑進行日常商業活動。東梅古道全長約11公里，由梅窩出發的話，經過銀礦灣瀑布、望渡坳、大蠔村至白芒，最後走到東涌市中心。古道部份路段又稱為離島自然歷史徑——梅窩段及奧運徑，所以路上設立了展示牌及奧運比賽項目圖案。東梅古道路況良好，水金只花了3.5小時行畢全程，攀升高度不足200米，非常適合行山新手前來挑戰，還可以到數個打卡位拍照呢！

梅窩碼頭出發 參觀銀礦灣瀑布飛流直下

從梅窩碼頭出發，水金沿海濱長廊前往銀礦灣，可以先在觀景台吹吹海風，近距離欣賞海景。接着在白銀鄉的村落之間穿梭，依指示牌經過牌坊後就看到「香港奧運徑」的路牌，旁邊的火炬名牌更列出香港隊運動員名單。沿路繼續前行，發覺四周濕氣漸濃，隱約聽到嘩嘩的流水聲，不知不覺到了知名景點銀礦灣瀑布了。瀑布在夏天雨季時水流湍急，有種銀河倒瀉的感覺，山友可以任意在石澗攀爬，親近瀑布拍照，非常透心涼，但最緊要注意安全，量力而為。在瀑布旁設有涼亭、燒烤場及廁所，設備之完善不得不認同這裏是梅窩郊遊好去處。

銀礦洞拍照打卡 登望渡坳眺望梅窩銀礦灣

離開銀礦灣瀑布後，接下來都是上坡路段，幸好路況都是非常良好的水泥路。水金只是拐了一個彎，走5分鐘就到了銀礦洞。昔日工人在銀礦洞開採白銀，當年的四個洞如今都消失了，山友只好在洞口拍照打卡，而最佳的拍攝角度就是從洞裏拍人物剪影及涼亭，剛好遇上雨後拍到水中倒影就完美啦！接下來就是今次行山路線最辛苦的路段，全程連續爬樓梯登山，也沒有太多林蔭遮陽。大約半小時後終於看到一個避雨亭，這裏是望渡坳，前行到標高柱那邊可清晰俯瞰梅窩銀礦灣，藍天白雲、青山綠水一覽無遺。

觀景台賞北大嶼海景 到白芒後走回東涌

在望渡坳休息後，繼續前行會經過老虎頭郊遊徑入口的涼亭，這裏也是東梅古道的最高點。接下來都是緩緩下降的路段，山友可以輕輕鬆鬆享受四周風光，中段的左方更設置一個觀景涼亭，不妨走上去觀賞北大嶼的海景，還可以看到飛機升降呢！走回平地時先後經過大蠔村及牛牯塱村後，到達像一個小漁港的白芒村，在入口有一個海灣，岸邊停了幾艘小艇，試想像一下沒有天橋的畫面會更美吧！小休後轉左爬樓梯到山徑，穿過人工培植的奧運林後，左方看到港珠澳口岸人工島。山徑的路況漸漸變為泥路，先後跨過兩條大小石澗後，沿途都是林蔭山徑，並游走在溪澗旁的山徑。約半小時後下樓梯到翔東路，最後步行回東涌地鐵站，完成這次東梅古道的健行。

遊東梅古道、奧運徑時大家應注意以下事項：

1. 東梅古道路況普遍良好，大部份路段都是水泥路，只有北大嶼部份路段是石徑及需穿越石澗，建議穿着合適的運動鞋；

2. 東梅古道有兩個補給站，分別是白芒村及梅窩，出發前先準備充足糧水，並做足防曬措施；

3. 如果想選擇較易行的路線，在白芒村的入口經隧道穿過高速公路，再沿地鐵路軌旁的道路走回加油站，再回到東涌地鐵站，則避開難行的山徑及石澗；

4. 疫情期間，經過村莊時宜佩戴口罩；

5. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！