有人喜歡金錢，有人喜歡權力，有人喜歡受萬人景仰，各人所好。但「成名」兩個字，對於很多人來說，也是無可抗拒的一件事。他們想備受注目，他們想世界目光都投放在他們身上，而今次要討論的案件，就是因為「成名」而起。

「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。今集我們探討一椿發生於在加拿大的男同性戀者虐殺案，兇手上載了一條影片，影片內容是對一名來自中國武漢的男同性戀者進行虐殺，其後更將受害人分屍，寄給加拿大不同政黨。今次邀請了三位不同性格、不同年齡、不同職業的男同性戀者Sing、Aris和Dylan，分享他們在同志圈所見所聞，討論內容尺度極大，帶領觀眾了解同志圈生態。

點擊以下連結即時重溫《奇案解密》。

第一集：日本烏頭屬保險⾦殺人事件

第二集：美國真實版《殺人犯》

第三集：香港大埔寶湖花園燒屍案

第四集：香港15歲私影少女被殺案

第五集：澳洲悉尼林家血案

第六集：香港迷暈奶昔凶殺案

第七集：香港打劫銀行殺警案

第八集：韓國連環毒殺案

第九集：韓劇《Mouse窺探》分屍女童案

策劃、撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：精神科專科醫生 麥棨諾

攝影：陳湧、尹文堯

導演：楊日冊

監製：劉芷晞

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