最近英國多個城市有民眾上街示威，抗議擴大警方在對付抗議活動時執法權限的法案。其中在布里斯托的一個示威遊行期間，警民發生嚴重衝突，有影片拍攝到當地警察正在毆打一名攝影記者時，在場的一隻警犬竟然上前咬實該名警員，試圖阻止警員的行為。

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包括倫敦在內，英國近日多個城市有市民號召上街遊行，以反對議會新提出的《警察、罪案、判刑與法庭法案》（The Police, Crime , Sentencing and Courts）， 不過大部份示威都集中在布里斯托，而在3月21日的一個遊行期間，發生警民衝突。

從影片可見，多位當地警察正走向一位普通穿着打扮的男士，當地傳媒指該男子是攝影記者，警察用盾牌毆打該名男子，拉扯的過程中，附近一隻正在當值的警犬竟然激動地上前咬着警員不放，即使帶領警犬的另一名警員嘗試制止警犬亦不果；被咬的警員無視狗狗繼續追捕男子，而狗狗亦同時努力不懈地咬着警員背部。

事後該名被咬的警員因而受傷，而影片隨即在網上瘋傳，不少網民都笑指狗狗只是運用平時在學堂所訓練的反應，亦有不少人讚揚狗狗做得好。即使意外發生，當地警方仍公開稱讚一眾服務犬在示威現場維持秩序的表現。

資料來源：apexworldnews@Twitter

撰文：黃雅純

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