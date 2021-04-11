水果，在很多人眼中是天然健康又香甜可口的食物，大部份人都不會抗拒。但世界上，有一羣人完全不吃水果，甚至不小心吃到都要立即吐出，連見到、聞到水果都會立即退避三舍。這些「症狀」，我們稱為「水果恐懼症」。

為了解這些「患者」對水果有幾恐懼，我們找來3位患有「水果恐懼症」的朋友，事先得到他們同意下，跟他們進行一個水果測試。

過程是我們準備了3款與水果有關的物品：包括水果糖、水果乾和真水果，讓他們逐一近距離「接觸」，之後評分，一分為最不恐懼，十分是最恐懼，看看他們到底有多恐懼水果。

Carman：水果和屎無分別

大學生Carman自小二起便沒有再吃水果。在她小時候，跟着家人到街市，經過水果店的時候，遍地都是果葉、果皮及爛了的水果殘渣。腐爛的氣味充斥在她的鼻腔裏……直到今天，Carman仍然覺得這是可怕的回憶。聞過那個味道後，Carman再也不想吃水果。她形容，水果軟綿綿的質感會令她聯想到水果掉在地上爆開、果肉、果汁撒滿一地，她覺得這個畫面好惡心、好恐怖。

父母千方百計想培養年少的Carman吃水果的好習慣，甚至試過警告她不吃完飯後果，就要坐在原位不準離開，結果Carman在飯後三小時，仍然沒有張口把水果吃下去，而碗裏的水果更加已氧化了；又試過學校舉辦水果日，她哀求父母替她請假不果，她便戴着口罩，用膠袋裝着蘋果，勉為其難回到校園。那天她緊盯着學校禮堂裏的時鐘，每分每秒都盼着放學一刻的來臨，甫踏出校園，她便把水果丟棄。她對家人說：「其實對我而言，水果和屎沒有分別，你沒有理由叫我吃屎吧？」

久而久之，父母都放棄了，Carman也長大了，她還是不吃水果，反而發展了一套「求生技能」，就是閉氣。每當不幸地和水果相遇，她都會自然馬上閉氣。「有時一進入超級市場便是水果區，這個時候我就會在超級市場外吸一口大氣，然後閉氣，十秒內衝過那個區域。」

心理學家：驚水果也屬焦慮症 不處理或致情緒問題

臨床心理學家趙思雅指，見到、聞到水果已感害怕、想迴避，已算是恐懼症的症狀，是焦慮症的一種。患者會對一個特定物品或者情景產生不合乎比例的焦慮，即一般人不會害怕，亦都不會對生命構成威脅。他們可能將這份恐懼和一些不良的經歷連結，譬如他們曾在街市見到一些爛水果，因此他們將新鮮的水果都聯想為一些壞了的水果味道，以至他們對新鮮水果都會有一種恐懼感。

話雖如此，有些人帶着恐懼也能勉強生活到，就像Carman一樣，在遇到水果時便閉氣。但趙思雅認為，這樣生活對他們來說都是一種壓力，如果一些恐懼症沒有處理，可能令情緒越來越緊張，而這份焦慮也容易慢慢擴散到有其他焦慮症，患上其他情緒病的機會都會提高。

Chris：3歲已不吃水果 討厭濃烈酸甜味

21歲的Chris，3歲起便不再吃水果，當中最怕的是橙、西柚等柑橘類水果。他形容這類水果氣味特別濃烈，尤其是濃烈的酸甜味。「一咬落去就會有好多汁……我經常覺得一吃完水果，整個口腔就會充滿那種殘存嘅味道，揮之不去，我很討厭那種味道。」

小時候，家人在客廳吃橙，Chris都要馬上躲進房間，並要求家人刷完牙才可跟他說話。但隨年紀漸長，他深明不可永遠要別人遷就自己，漸漸不那麼抗拒水果，甚至開始進食某些水果，例如香蕉。朋友為他慶祝生日，一時大意買了芒果蛋糕，Chris也沒有太介懷，只是把芒果撥開，只吃蛋糕的部份。Chris形容，他不是恐懼水果，而是不喜歡、討厭，水果是他難以跨過的一道心理關口，但在日常生活中，他努力和水果共存，也沒有引起太大不便。

淇淇：有核的水果好醜樣

22歲的淇淇是3人中最能接受水果的一位。她討厭水果的主因，是她認為水果長得不好看，尤其是有果核的水果，在她眼中更是非常醜，「就像一碟煮得不好看的食物，不會引起食慾。」

偏偏，淇淇是個十分愛美的女孩，幾年前，她皮膚不好去看醫生，醫生說要多吃水果，皮膚才會變好。為此，她便鼓起勇氣，開始嘗試進食水果，蘋果、橙、士多啤梨等她眼中不太醜的水果她都能吃，而有毛、有果核、帶蒂的水果如奇異果、荔枝等，她則非常抗拒。記者問：「若吃榴槤皮膚會變得好靚，你會吃嗎？」淇淇想也不想：「屎都吃。」

所謂「心病還需心藥醫」，精神科專科醫生張漢奇指，要治療恐懼症，除了藥物治療，如常見的血清素再回收調節劑，暴露療法也是一個常用的方案去替患者循序漸進地減低恐懼。例如，醫生會在安全的環境下先讓患者嘗試幻想水果，之後再嘗試看水果的照片，之後再進一步觸摸水果。治療期間，患者長時間曝露在與恐懼的物品相關的事物中，並越來越接近真實所懼怕的事物，以漸漸消除恐懼。

採訪：許京妮

攝影：魏沛賢、尹彥翹

編輯：鄒仲安

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