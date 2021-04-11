日前台中市有男性飼主被投訴在住宅內不當飼養寵物，不但以關籠方式飼養10隻貓咪，而且飼養環境堆滿排泄物，任由糞便與貓狗共生。當地動保處更發現該飼主同是寵物店東主，店內40隻貓咪已被安置，等待領養。

經營涉事寵物店的一對男女早前被鄰居投訴在住宅內不當飼養貓隻，新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會等多個當地動保團體收到通報後，隨即聯絡台中動保處出動前往涉事男女的住所調查。發現住所內一共飼養着10隻貓咪，但都是以關籠方式飼養。

籠內的飼養環境非常惡劣和骯髒，堆積貓咪的排泄物，除了籠內環境沒有人打理外，就連貓咪的樣子也是凌亂不堪，不但毛髮糾結，甚至患有皮膚病及上呼吸道感染等病。台中動保處立刻將部份嚴重患病的貓咪送往獸醫檢查，初步發現貓隻有嚴重脫水、眼球萎縮、精神沉鬱及耳道慢性感染等生理功能喪失的情況。

動保處隨後調查發現飼主除了住宅的10隻貓咪外，原來亦是台中一間寵物店的東主，店內有40隻品種貓、3隻品種狗。為了貓狗們的安全健康着想，動保處一併緊急安置住家及店內一共50隻貓咪。 直至貓咪們經治療至身體健康，以及絕育後，才會開放予公眾領養。

根據台灣的動物保護法，過失致動物受傷最高可罰款7萬5千元新台幣。加上涉事飼主身為特定寵物業業者，未給予無繁殖價值之貓隻妥善照顧，已不適合再從事特定寵物相關行業，所以將該飼主列入認養黑名單，以及廢止其特定寵物業許可。

資料來源：台中動保處、新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會

撰文：黃雅純

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