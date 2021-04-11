以為白內障的症狀只有視力模糊？其實複視、怕光或短期內近視突然加深都是先兆，如何能預早發現白內障？眼科專科醫生湯文傑話你知。

白內障可小至30多數發病 近60歲屬高危

湯文傑醫生指白內障初期主要分為兩大類，「大部份病人都會覺得有一層霧覆蓋視力，整個畫面會慢慢模糊，有其他的病人可能會有複視、怕光，甚至是短期內近視突然加深的情況，這些都是白內障的先兆。」不少人誤以為只有老人家會患上白內障，湯文傑醫生指白內障的確是個因退化引起的疾病，所以發生在大概50歲尾段至60歲人士身上的機會較大，「但隨着電子化的趨勢，經常接觸電子產品、有用特別藥物如類固醇、深近視人或曾撞傷眼睛人士，也有機會令白內障提前發生，有少數30多歲人士也有機會患上白內障。」

手術後現霧化可靠激光改善回復視力

白內障有不同形態，可以透過臨床診斷或使用裂隙燈檢測白內障的程度，再使用相應治療方法。坊間指滴眼藥水可以減慢甚至可以根治白內障， 湯文傑醫生指其實這是一個謬誤， 「白內障須透過手術拿走混濁的晶體，換人工晶體才能達至較佳的視力。」而完成手術後並不會復發，而湯文傑醫生解釋坊間指的復發性白內障是因人工晶體後有後囊承托，而隨着時間有機會有霧化的迹象，但只要靠激光打清後囊，視力就能回復。

記者：馮思穎

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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