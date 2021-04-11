5+2除了等於7之外，亦是車廠賣車的必勝方程式，事關歷史告訴我們凡有5+2佈局的車就必定會大賣。如果在這條方程式再加上SUV和平治這個品牌，得出來的答案就是賣到開巷的GLB 250 4 MATIC。作為一部54萬有找的平治７座SUV，在Package方面隨時比起城中某富二代還要吸引，不過表面Package吸引並不代表一切，所以今次詳測四日三夜就是要看看GLB究竟是不是有姿勢又有實際。

外觀有型線條四正 大賣有理

單憑外觀，GLB絕對有資格賣過滿堂紅，事關車長只有4.63米的GLB，車身比例十足一部迷你版GLS，再加上四四方方的線條，總會讓人聯想起魅力無邊的G-Class越野車。以一部如此緊湊的七座SUV來說，GLB絕對能稱得上是有型一族。正因GLB是建基於平治的MFA2小車平台，所以連帶中控台的佈局都跟A-Class、B-Class、CLA等車系一脈相承。無疑這套標榜採用雙10.25吋屏幕的設計很受消費者歡迎，但是當同一套設計「老是常出現」的時候，也許會讓人感到有點納悶。

高1.7米記者試坐第三排嫌逼狹

作為一部車長只有4.63米的七座SUV，相信買家最關心GLB的地方還是在於第三排座椅。事實上平治官方也聲稱GLB的第三排座椅只適合身高1.68米以下的人士乘坐，而經過身高1.7米的記者試坐之後，也證實了平治這個說法相當均真。倘若閣下真的是身高1.68米以下的話，GLB的第三排空間其實尚算合理，只是天氣熱的時候不要奢望會太舒適，事關最後一排是不設冷氣出風口的。若果平時用不着第三排座椅的話，GLB的尾箱空間為500公升，比起五座版GLB細70公升。再加上來港的GLB全都是5+2佈局，所以坊間有說法指GLB的尾箱比起GLC還要大，其實是有點兒取巧的。

力量到肉有加速感 隔音有待改善

只需要把GLB開起來，就能頓時感受到這副編號M264的2公升Turbo直四引擎所聲稱的224匹和350Nm峯值扭力絕無欺場，力量可謂隨傳隨到，澎湃得很。雖然這個規格的引擎放在A 250和CLA 250也不是甚麼新鮮事，但是當GLB再配用的八前速DCT波箱再加上平治的4 MATIC四驅系統的時候，感覺上力量卻更加到肉。但是在享受這份加速快感的同時，當引擎轉速超過3,000轉的時候，聲底略嫌粗糙的引擎聲就會慢慢進入車廂變得擾人，再加上GLB的擋風玻璃設計得比較筆直，因此高速行車時風噪也開始變得明顯，希望廠方日後在小改款時能夠加強GLB的隔音吧。

避震偏軟欠支撐 彎路有搖晃

由於今次試駕的GLB 250配用了標榜舒適的Comfort Suspension，因此在操控方面GLB談不上特別標青，特別在連綿的彎路上，這套偏軟的避震往往都未能提供足夠的支撐性，意味着乘客會開始有搖晃的感覺。不過如果將步伐放慢一點，這套Comfort Suspension又確實能夠為GLB提供媲美E-Class的乘坐質感。

為了更讓大家更深入了解GLB的日用特性，CarMan特意設計了一個User-Friendly六部曲大測試，當中包括啟動引擎、連接Apple CarPlay/藍牙、將冷氣溫度調至22.5度、重設行車電腦、關閉停車熄匙系統，最後開車離去。而經過實測所得的結果，GLB 250只需40秒便能完成這六部曲，時間上比起之前測試的萬事得CX-5還要快3秒。

經過了四日三夜的詳測走了540.5公里，過程中無疑讓我發現了一些關於GLB 250的缺點，不過無論這些缺點有多瑣碎都好，相信對於在這個價位追求一部有品牌光環的七座SUV的買家來說，光是一句「用54萬元就能買走一部七座位平治SUV」就能彌補一切瑣碎的缺點，也許這就是平治GLB無得輸的原因吧。

Mercedes-Benz GLB 250 4MATIC

引擎：1,991cc直4 turbo

馬力：224hp/5,500-6,100rpm

扭力：350Nm/1,800-4,000rpm

傳動：8前速雙離合器，四驅

售價：$538,098起

查詢：仁孚行

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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