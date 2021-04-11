日本截尾貓（Japanese Bobtail）自古以來都有招財及幸運的文化象徵。跟唐貓相若的外表，憑其短小的波波尾，成功迷倒一眾西方貓奴。今集《動物百科》就跟大家介紹牠們吧。

日本截尾貓的歷史

日本截尾貓的祖先有指是千多年前，由中國或朝鮮商人經商時傳入日本的一眾唐貓。有別於長尾唐貓，牠們的尾巴變短，是後來基因突變的結果。不要少看牠們的地位，有指古代日本曾出現過嚴重鼠患，為免鼠患威脅當時盛產的蠶絲，曾有天皇下令要全國放出所有貓咪往街上滅鼠。貓咪亦因控制鼠患有功而意外地深得天皇的寵愛。自此由普通街貓一躍成為天皇的寵兒，甚至有傳曾經有一段時期，牠們高貴得只有天皇才可以飼養。直到1968年，有人將日本截尾貓帶往西方，牠們才為人熟識。東洋背景加上波波尾的特徵，外國人就將牠們起名為日本截尾貓（Japanese Bobtail）了。日本截尾貓因其幸運及招財的文化象徵，深受日本人景仰及喜愛。牠們是不少浮世繪師的寵兒，例如江戶時代有名的歌川國芳，其作品就有大量日本截尾貓的蹤迹。而現代常見的招財貓，牠的原型同樣是一隻日本截尾貓。可見古時貓咪崇高的地位。

日本截尾貓的個性

日本截尾貓的外貌跟一般家貓相若，牠們的毛色多變，當中又以日語中的「三毛（Mi-Ke）」，即是白底毛加上兩個重點色的三色花紋最為珍貴。日本截尾貓的臉蛋呈三角形，身形亦相對苗條。牠們最特別的地方是其尾巴不會長過十厘米，並會捲起來或者捲向下方，好像小球一樣蓬鬆。牠們是好奇心重的貓咪，加上活潑但乖巧的個性，不論是新手還是資深貓奴的家庭，牠們都是理想的家庭動物。

Sara一屋6隻貓，在兩年多前收養回家、排行第三的屎餅就是一隻日本截尾貓。Sara指屎餅十分親人，但卻是一隻古惑的貓咪。她打趣地說：「起初我們覺得牠像一個弱者，後來發現是牠主動找事端，例如別的貓大小便時，牠便會埋伏在門前打牠們。因此牠不是想像中單純的貓。」

照顧日本截尾貓

康誠動物醫院高寧霞獸醫指，日本截尾貓帶有唐貓的基因優勢，沒有太多遺傳性疾病。高獸醫說：「牠們是很健康的貓咪，但須要留意卷尾會令部份日本截尾貓出現半椎的問題，但因為不屬於神經線內，因此不會太影響日常生活。另外，卷尾亦有較大機會導致脊椎異常，例如脊柱側彎。」在日常打理方面，日本截尾貓屬於容易打理的短毛貓種，但因為尾巴摺起來的隱密位置，容易因潮濕天氣而出現皮膚病，主人應勤加梳理及保持尾巴褶位清爽。

談及照顧屎餅須留意的地方，Sara笑言是尾巴會沾上大便。「牠的尾巴不是一個完整的小球，是摺起來的，變相好像一個小蓋子，遮着自己的屁股，因此經常沾到大便。因為牠很喜歡貼着我的頭側睡覺，我經常聞到異味才發現牠沾了大便。因此閒時要揭起牠的尾巴檢查。」但她打趣地補充，波波尾卻令屎餅有不會遭人誤踩尾巴的優勢。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！