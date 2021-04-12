加拿大一向都以高聳山脈聞名於世，因此成為眾多電影拍攝場地及山友必去之處。最近，旅遊娛樂公司Pursuit宣佈今年5月開展一條空中吊橋，連接在英屬哥倫比亞（British Columbia）內黃金鎮（Golden）附近的洛磯山脈（Rocky Mountain ranges）及哥倫比亞山脈（Columbia Mountain ranges），成為當地最高的空中吊橋。

吊橋取名為「黃金吊橋」（Golden Skybridge），距黃金鎮附近的班夫國家公園班（Banff National Park）約90分鐘路程，將會架設於130米高及80米高之間。除了會成為加拿大境內最高吊橋之餘，亦期望旅客可觀賞到四季佳宜、360度全方位壯麗山境，及橋下瀑布飛流直下的絕景。

此外，黃金吊橋會連接森林步道，成為全長3公里的散步徑，吸引世界各地山友前來拜訪，亦會在暑假期間架設「笨豬跳」及長1,200米的空中搖擺吊索，務求提供動靜佳宜的山野體驗。Pursuit的主席David Barry對項目非常有信心：「無論是逗留於黃金鎮，或是在英屬哥倫比亞及亞伯達省（Alberta）之間公路旅行，黃金吊橋都必定成為加拿大旅遊的必到之處。」

資料來源：Pursuit官方網站

撰文：周伯臻

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