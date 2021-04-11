春天除了百花盛放，位於新北市北海岸石門的老梅社區也正值綠石槽季節，這處曾被美國《有線電視新聞網》（CNN）推選為台灣8大祕境之一的海岸線，綿延翠綠的海藻、湛藍無垠的海水，交織出絕美勝景，非常值得前往一探。尋遊老梅綠石槽，也不妨到鄰近的青山瀑布健行探密，清幽靜美，讓人感受遠離塵囂的自在快意。

季節限定綠石槽 CNN推介台灣8大祕境之一

每年約2至5月，北海岸、東北角一帶的海岸線，綿延的黑褐色礁石都會鋪上一層翠綠的海藻，為春天帶來一抹綠意盎然的畫面，想觀看這個季節限定的美景，最具獨特性的地方就是新北石門的老梅社區。

位於台2線約26.3公里處的老梅社區，有着一處綿延約2公里長的老梅沙灘，這處沙灘的獨特處在於部份海域密佈着一條條呈現溝槽狀的礁岩，它們形成的原因是早期鄰近的大屯火山爆發後，熔岩流至這片沙灘，經過常年的海浪沖刷侵蝕所造就的地質景觀。每年春天東北季風吹起，強勁浪花拍打上這些石槽表面，帶來了許多微生物、也帶來了大片附生的石蓴、海髮絲等綠色海藻，而形成絕美的老梅綠石槽，此一景色讓《CNN》推選為台灣8大祕境之一。

最佳觀賞期至4月底 尋覓鳥類螃蟹

老梅綠石槽雖然在2月就逐漸形成，但最佳觀賞點為3月中旬到4月底，天氣狀況好時，放眼老梅沙灘，一條條翠綠的石槽往海中延伸而去，加上湛藍的海洋、不斷拍打上岸的白浪，細看還可發現一些在海藻上覓食的鳥類、螃蟹等，讓整條海岸線充滿生命力以及迷人色彩，這樣的美景待初夏天氣轉熱、海浪變小拍不到岸上時，海藻便會逐漸白化而消失。

今年因為天氣影響，石門一帶溫暖的豔陽日較多，綠石槽有一部份在3月下旬正美的時候已開始成片轉白，變成了「白石槽」，但也造就出不一樣的畫面，遠觀還挺美的，但隨後它們便會像花謝了一樣，只能等明年才能再看到了。在這裏也要特別提醒，觀看綠石槽，只能佇足沙灘遠眺，千萬別走到綠石槽上，不但濕滑而且腳一踩便會破壞海藻生態，大家共同維護讓珍貴的綠石槽美景可以延續更長的時間。

北海岸及觀音山國家風景區管理處

網址：www.northguan-nsa.gov.tw

老梅綠石槽

地址：新北市石門區老梅社區沿海

青山瀑布步道 穿越溪谷叢林探密

除了老梅綠石槽，石門還有一處清幽的青山瀑布步道，非常值得前往一探。步道口位在豬槽潭路（北17鄉道），立有明顯標示。青山瀑布步道長度約1.3公里、單程約四五十分鐘可達瀑布，前半段有着水質清澈的水圳為伴，除了一開始得先走過一段100多階的長階梯，之後約五六百米的路段均為平坡的石板路，走來相當輕鬆自在，步道沿着林蔭下的水圳蜿蜒前行，一路上滿眼的蓊鬱綠意，還可見到板根植物，生態十分豐富。

步道後端的700米路段較有挑戰性，得一路上上下下，時而走階梯、時而走進溪谷，且還得走過3座橫跨老梅溪的小橋，路況雖然沒前段好但景致更為原始多元，老梅溪因高低落差形成的溪谷美景隨侍在側，非常有叢林探密的感覺。終點處的青山瀑布水瀑落差約30米，水量相當豐沛，瀑布下方設有觀景平台，佇足眺景靜謐清幽、水聲淙淙，令人無比心曠神怡。

青山瀑布

地址：新北市石門區北17鄉道（豬槽潭路）

石門蛋黃肉糉 餡料多元大滿足

下了山想吃個特色美食，石門肉糉是我開車行經這一帶時幾乎都會帶上幾顆的，中央路上的十八王公劉家肉粽，在當地小有名氣，種類也相當多元，南部糉、北部糉、粿糉、素糉等約有10多款糉子，各式糉子中除了只包豬肉、蘿蔔乾的招牌小肉糉（每個15台幣，約4港元），我更喜歡蛋黃糉（每個45台幣，約12港元），裏頭包了豬肉、蛋黃、香菇、栗子、花生、蘿蔔乾等，餡料多元、米粒Q彈噴香，大口咬下十分滿足，下回經過這裏不妨買上幾個試試。

十八王公劉家肉粽

營業時間：早上9時至晚上9時

地址：新北市石門區中央路30號

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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