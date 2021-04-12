電腦枱執得靚靚仔仔，打機工作心情都更好，之前就介紹過Screen Bar螢幕掛燈，今天繼續講電腦枱實用配件，務求組合出一個理想的桌面組合。這次的主角就是螢幕臂Monitor Arm，一個可以讓你自由升降、調校螢幕角度的實用配件。

不再低頭看螢幕 螢幕凌空更慳位

經常低頭看螢幕，無論是看電話還是電腦，肩頸就非常容易疲累甚至痛。為了令自己可以平視螢幕，不再低頭，大家可能試過用書，或者增高架，不過可以動的螢幕臂當然比不能動的增高架方便。近年推出的螢幕，部份款式的原裝支架都會有升降甚至角度調校功能，這次介紹的螢幕臂也有相同功能，用家可隨時調較適合自己的角度。

我覺得螢幕臂也可以列入電腦枱慳位神器的系列，原裝螢幕支架其中一個缺點就是底座真的太大，佔用太多電腦枱面積，若果電腦枱不夠深，分分鐘沒位置放鍵盤滑鼠。轉用螢幕臂之後，整個螢幕凌空，下面就可以放鍵盤和無線充電器之類，簡潔漂亮。

貴價$2,515平價$178 規格大不同

這次就找來高中低3個價位的螢幕臂測試，首先是售價$2,515，出自英國設計公司Colebrook Bosson Saunders之手的Ollin。臂身採用鋁和鋼材質，不過重量算輕，Ollin的承重範圍0-9kg，是3款中唯一一款可以做到0負重也可以正常使用。Ollin有白、黑、銀3色，對比之下，其餘兩款黑色一大舊可以說是沒有設計美感，Ollin的設計較薄身，線條也更加簡約，總結就是一個字──靚，它還有超長的12年保養。

之後是$640的Flexispot MA8，算是市面上最常見的設計，整支臂都是金屬外殼，用上光面油漆，感覺穩陣，有塑膠配件輔助用家理線。承重範圍3-12kg，是3款中最強。

最後是NB F80，這款是鴨寮街店主說最多人買的款式，原因就是便宜，一般賣$198，多看幾間可以$178買到。一分錢一分貨，F80大部份的外殼都是塑膠，還有不少批口位，承重範圍2-9kg。

Ollin移動流暢 Flexispot MA8表現不俗

記者這次準備了一個壓力測試，借來Gigabyte M32Q 32吋的螢幕，重量有7.1kg。Ollin表現非常出色，升降、左右轉向和俯仰都很流暢，而且毋須太用力就能調校不同的角度。

Flexispot MA8的升降和左右轉向表現不俗，我覺得有7至8成Ollin的表現，遺憾是俯仰調校不夠流暢，調校時要更用力。

NB F80的升降調校也合格，無論是上還是下都不會有卡住的感覺，不過面對7.1kg螢幕，真的很吃力。主要是連接螢幕的骹位已經不太夠力，上下俯仰和左右轉向表現不堪；換上24吋螢幕有改善，但個人也不太能接受，這個就是價錢反應一切吧。

Ollin設計貼心 0負重亦可使用

NB F80和Flexispot MA8都有最低承重，純粹安裝螢幕使用的話其實沒有問題，因為絕大部份螢幕都會重過2至3kg。我認為Ollin售價較好的其中一個原因，是可以做到0負重固定，所以它可以搭配不同的配件，將平板電腦、Notebook甚至電話裝上去，當成一個可活動支架去使用。個人覺得這類用途就偏向公司或商店使用，例如簽署或展示資料，一般用家可能會用來擺放Notebook，連接大螢幕使用，這個也算是Ollin一大賣點。

3款螢幕臂都必須按照螢幕重量調校力度，其中Ollin直觀地標示出負重刻度，用家可以更快按照螢幕重量調校力度，其餘兩款則需要用家估計力度，慢慢調校。

通用VESA標準 支援夾枱鑽窿安裝

安裝方法3款都大同小異，都支援夾枱式以及打洞式安裝，大家購買時記得先量度電腦枱的厚度，以及瞭解螢幕臂支援多厚的枱。3款螢幕臂都使用VESA標準，支援絕大部份螢幕，其中Ollin和Flexispot MA8使用分離式支架，可先裝上螢幕再掛上螢幕臂；NB F80則使用固定式支架，安裝是3款中最麻煩。

Ollin表現最好 Flexispot MA8值得購買

這3款螢幕臂的表現真的沒有驚喜，表現的高低就是價錢的高低，不像其他產品會有便宜好貨。Ollin的升降、左右轉向和上下俯仰都非常順滑，而且調校也毋須大力，沒甚麼好批評，就是表現好。

在實際測試前，我估計兩款較便宜的表現會相似，但原來不是的。Flexispot MA8在升降和左右轉向表現不俗，我覺得有7至8成Ollin般順滑，不過上下俯仰就較差。至於NB F80雖然真的便宜，但我不建議大家買，唯一好的是升降流暢，不過它左右轉向和上下俯仰都不合格，大家不要貪便宜，寧願多付點。

買哪一支好？我很想選擇Ollin，無奈它真的較貴，如果你很看重靈活性，如放繪圖板或螢幕，經常要多角度調校，就只有它能勝任，有些錢是需要給的。若以實用為主、想解放枱面空間、螢幕移動不太多，Flexispot MA8已是不錯的起點。

CBS Ollin

$2,515（查詢：Posh Shop）

Flexispot MA8

$640（4月優惠）（查詢：Zenox）

NB F80

$178

記者：梁志穎

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！