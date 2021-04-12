「小時唔讀書，大時做運輸。」在大眾眼中，入行做運輸的貨車司機都是基於學歷不足。嘉豪與其他男生不同，他喜歡車，但並非型格跑車，而是粗獷的貨車，他的搵食車是五十鈴（Isuzu）9噸NQR 9T，四年前以二手價三十多萬元購入，卻花了逾16萬元改裝外觀內櫳。嘉豪的父親是一名貨車司機，小時候他常坐在貨車上陪爸爸開工。受到爸爸的薰陶，故嘉豪從小到大都特別喜歡貨車。後來因為《卡車野郎》這套電影，更迷上日本改裝貨車，從中學開始便研究日本的暴走卡車文化。

「其實鍾意改貨車，所以先焗住揸貨車。」嘉豪18歲已考獲車牌，第一份工作也是貨車司機，因為除了做貨車司機，他不知道還有甚麼途徑可以接觸貨車。

貨車與私家車不同，體形大、車身高，駕駛其中令嘉豪有居高臨下的感覺，改裝後就令他認為整件事情更加完美。為了追求電影中男主角的貨車，他不惜工本，耗費16萬元改裝，不同的配件的配搭，令其愛驅顯得獨一無二，成為自己專屬的「暴走卡車」。

燈光閃爍 移動城堡

日本的暴走卡車文化是以電鍍件和燈泡作裝飾，形成一種獨有的誇張風格。嘉豪的貨車裏裏外外都經過徹底改造，車頂、車櫳、車尾，甚至連車底都要裝飾。

暴走卡車文化中，燈是重點，所以嘉豪連一顆看似普通的綠色燈都一絲不苟，不同位置的燈都有特定要求，例如車頂的綠色霓虹燈購自日本網站，圍着車廂的綠色霓虹燈則來自台灣。

每顆霓虹燈到貨後嘉豪還會加以改造，把原本的膠燈罩換成玻璃殼燈罩，令燈光效果更佳。除了安裝燈，嘉豪還會額外營造走燈效果，令燈火配搭出獨有的風格，單是綠色的霓虹燈已經用上200多顆。嘉豪在車底上就用了紅色的霓虹燈，再加上紅色的閃粉，令整架車更加耀眼。除了燈飾，他更在車底的油缸噴上紅色油漆和添加閃粉，令整架車的色調更一致。

多行的閃燈和電鍍件對嘉豪而言都是暴走卡車的基本，大型的裝飾配件對於日本暴走卡車都是必備元素。整架車在外觀上最具代表性的配件是車頭的「燒豬盆」。由於香港沒有人製作這類型的裝飾配件，「燒豬盆」是從購自日本拍賣網。雖然日本暴走卡車文化以誇張為主，但嘉豪認為即使誇張也不可忽略顏色和裝飾品的配襯感。因此他也花了一段時間才覓得心儀的「燒豬盆」，顏色配搭得宜而並非只強調誇張感的設計，令整架車的視覺效果更華麗。但「燒豬盆」外形誇張，嘉豪裝上車後既擔心又興奮，一方面是因為終於可以裝上心儀的飾件，另一方面是擔心誇張的外形會惹來警察的注意。

貨車的內櫳改造亦是嘉豪的心血傑作，他把整個內櫳全部清拆，重新設計。他參照復古時期日本的家居作為設計概念，在日本網站訂購富有日本味道的絨布為愛車包櫳。除了包櫳拉布，嘉豪還在車廂內裝上假天花和吊燈。熱愛日本文化的嘉豪也在車內擺放了達摩和招財貓，並且貼上大量的日本貼紙。他更將後座當成玩具房，把所有喜歡的裝飾品和配件存放在玩具房內，有空的時候才拿出來欣賞。

現實總是殘酷的，即使嘉豪熱愛暴走卡車文化，但大眾對於貨車仍不接受，認為這種玩味性強烈的貨車改裝等於危險。雖然他只是對貨車的外觀進行改造，但卻經常引來執法部門的注意，曾經有警察對他說：「你部車係靚，但呢度係香港唔係日本。」

這幾年來，嘉豪都經歷了不少的勾車體驗，在去年，嘉豪的貨車已被勾車三次。他表示，每次被捉後都要停工數天驗車，驗車時要將部件拆下，驗完後又裝上，裝裝拆拆無限loop。多次的勾車慢慢磨滅他的改裝毅力，但每當他看着自己的貨車，他又捨不得拆下來，畢竟這部貨車是他的心血結晶。

二手車價30多萬 第二個家

嘉豪四年前以二手價30多萬購入愛車ISUZU NQR 9T，仍在供款中，但卻花費16萬元改裝車的外觀，在其家人眼中是一件無法理解的事。但是對於嘉豪而言，貨車是他畢生的興趣，一個永不放棄的興奮。他表示當貨車供款完結後，或不再需要以貨車工作時，就會再為這架車的頭泵把和車尾進行改裝，令整架車徹底地成為一架「暴走卡車」。貨車對他而言除了是工作場所，也是他第二個「家」，他願意為這個「家」花上更多時間和心血，因為這架豪華的「暴走卡車」是他的驕傲。

ISUZU NQR 9T

汽缸容積：5,193cc

最大馬力：190/2,600（PS/rpm）

最大扭力：52/1,600-2,600（kgm/rpm）

油缸容積：100（litre）

尿素缸容積：16（litre）

型號：MZZ6U 6前1後 手動波箱

採訪：葉韻淇

攝影：楊日冊、陳湧

剪接：魏孝

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