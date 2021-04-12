下體出現不明肉粒，可能是患上俗稱椰菜花的性病——性病疣，又稱尖銳濕疣。皮膚及性病科專科醫生區志森指，性病疣的潛伏期由數星期至八個月不等，部份病人的潛伏期更可超過一年。究竟性病疣是甚麼？又可以如何治療及預防？

椰菜花由HPV病毒引致 表面凹凸似椰菜花

區志森醫生指，性病疣由人類乳頭瘤病毒，即HPV病毒引致。患者感染後，生殖器官或肛門附近會長出肉粒，這些肉粒小而多，表面凹凹凸凸，故有椰菜花的俗名。區志森醫生解釋：「男性最常見的感染部位是陰莖，亦可以感染肛門或周邊；至於女性較常見的部位則是陰道口和小陰唇。」

椰菜花不能斷尾 建議應定期檢查

一般而言，性病疣並不會令患者感到痕癢及疼痛，不過由於是凸出物，走路或性行為等磨擦有機會令其破損，可以引致繼發性細菌感染。性病疣可透過外用藥水、冷凍治療、激光治療、手術切除等方法處理，不過區志森醫生提醒，這些方法並不能根治性病疣，經治療後仍有機會復發。至於治療方案的選擇，區志森醫生指要視乎個別病人情況而定，包括其感染位置、疣的數量、曾否接受治療及治療後反應、病歷及藥物敏感史、女性患者是否正在懷孕等。

區志森醫生強調，引致性病疣的HPV病毒，與引致子宮頸癌的HPV病毒並不完全一樣，不過亦建議感染性病疣的女性，定期作子宮頸癌篩查，確保沒有病變。由於性病疣主要透過性接觸傳染，所以安全性行為是至為重要，例如是單一性伴侶、使用安全套，一旦懷疑染病便應盡早求醫。

男女接種HPV疫苗 可預防部份癌症及疾病

除了安全性行為，接種HPV疫苗亦可效預防性病疣。區志森醫生解釋：「HPV疫苗亦叫作人類乳頭瘤疫苗或子宮頸癌疫苗。話雖如此，但男士一樣可以接種。」對女士而言，疫苗除了可以減少性病疣感染風險及復發機會，亦可預防子宮頸癌、陰道癌、肛門癌；對男士而言，除了預防性病疣，亦可預防肛門癌。另外，近年亦發現疫苗可預防由HPV病毒引致的口腔癌、咽喉癌、頭頸癌。區志森醫生指，最理想接種HPV疫苗的時間，是一個人未曾開始有性生活前，不論男女，最早9歲已可以接種。區志森醫生補充，即使感染過性病疣，一樣可以接種疫苗，因為疫苗對這些感染者都有其他好處。

記者：李煒汯

攝影：許先煜、鄭明川

編輯：鄒仲安

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