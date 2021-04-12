上周一連五日的復活節假期完滿落幕，相信大家都依依不捨。不過，大家依舊可以利用周末時間，與親朋好友乘搭「時光機」，尋找香港的舊有特色！

尋昔日皇都戲院 重現舊海報燈箱

在新世界發展啟動修復屬一級歷史建築的皇都戲院前，將會有Culture For Tomorrow舉辦的「尋找你我他的皇都」導賞活動，帶大家重遊璇宮戲院、「小上海」。活動展出皇都戲院歷史悠久的收藏，像是50年代用作簡介上演電影的戲橋、舊戲票等，帶同大家乘搭時光機，重遊過去。Culture For Tomorrow更細緻地將外牆的舊電影海報燈箱、「小上海」展館、璇宮戲院的表演舞台等重現眼前，讓大家了解這座建築的珍貴價值。

不過，活動須實施人流管制，如果想參觀展覽，記得先到Culture for Tomorrow成為會員並傳送電郵，以參與抽籤環節。

尋找你我他的皇都

日期：即日起至4月30日

時間：早上10時至晚上7時

地點：北角皇都戲院商場

深水埗特色地攤 尋中古日本製舊物

喜愛舊物的大家，不要錯過Parallel Space所舉辦的銀河地攤。Parallel Space以銀河為主題，集結了不同年份的舊物，並融合深水埗地攤特色，出售中古及庫存的舊物，像是日本製用品、水晶、90代時裝潮流雜誌、設計書籍等，十分吸引！

銀河地攤

日期：2021年4月16至18日

時間：下午1時至晚上7時

地點：九龍深水埗大南街202號地下

人生照相館限定造景 「是但大排檔」打卡

韓國人氣巡迴展「人生照相館」4月起在香港開辦，展覽中不但有香港特色文化造景，例如大排檔、霓紅燈等，更結合了韓國藝術文化，十分特別！「人生照相館」有30個不同的主題區，更提供專業的攝影器材，方便大家邊懷舊邊打卡！

人生照相館

日期：即日起至6月9日（4月12、26日；5月10、24日；6月7日休息）

時間：早上11時至晚上8時30分

地點：九龍灣常悅道18號PORTAL 6311 1/F

四葉草大型裝置 工作坊整皮革卡套

葵芳新都會廣場舉辦了以「慢活・時光 Slow Living」為題的活動，在空中花園設農莊裝置，包括3.5米高的大型蝸牛殼、巨型四葉草、蘑菇等。商場更設一共12個主題的《慢・時光》一站式自助手作坊，例如皮革卡套製作、乾花手造紙、清香花卉香水等。打卡之外，更可以製作不同手工藝送給親朋好友，絕對不容錯過。

慢活・時光 Slow Living

日期：即日起至6月19日

時間：早上10時至晚上10時

地點：葵芳新都會廣場L5空中花園

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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