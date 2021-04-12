狗狗經常以不同又不容易察覺的小動作來表達不安焦慮的情緒，基本上這些動作都是條件反射動作或者是轉移行為（Displacement Behaviours）。

一般最常見和容易觀察到的轉移行為有耳朵向後／飛機耳（Ear Back）、舔鼻（Nose Licking），把頭和視線轉移離開焦慮的來源。這些都可以透過犬隻不同的經歷或刻意訓練使之消失，而且這些也不是絕對的標準，不是出現一樣便代表緊張，所以一般都只是供參考輔助。

另一類是條件反射動作，這類比較難透過訓練完全消除，會比較準確。如圖所示，眼神、面毛豎起都屬於這一類。一般我們會觀察眼神為主，畢竟我們不是明察秋毫之人，不可能老是看着牠們的毛髮。

這張照片效果比較明顯，如果日常生活完全看不出的朋友，希望你們可以在照片內看到分別吧。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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