最近在國際媒體上，「NFT」一字出現的頻率越來越高，報道中離不開是某某「NFT」的拍賣活動，而通常與數位藝術品有關，並伴隨着令人眼花撩亂的天價，彷彿「NFT」是近年投資致富的難得機遇。例如曾經在2010年前後紅極一時的「Nyan Cat」迷因圖（Meme），近日就在虛擬藝術品交易平台，以三百枚以太幣售出，當時匯率換算下即約60萬美金，震驚整個藝術市場。然而到底「NFT」真正所指為何？理論上是人人可觀看和下載的數位藝術品，又如何與「NFT」連結，並最終高價售出？

「NFT」全稱是Non-Fungible Tokens，直譯就是「非同質化代幣」，與比特幣、以太幣同樣是運用在區塊鏈上的技術，但不同的是，後者為「同質化代幣」，既可以等值互換，同時擁有無法區分的特性；至於「NFT」，就像是現實社會中房地產、藝術品等資產，不可以像貨幣一樣等值互換，具有「獨一無二」和「不可分割」等特質。「NFT」這項技術近年就與各種數位藝術品結合，以作為數位藝術品的所有權證明，使其得以像傳統藝術品般作販售和收藏。除卻數位藝術品，「NFT」可縛定的東西遠超人們想像，像是Twitter的行政總裁Jack Dorsey，不久前把他的第一個推特NFT化售出，賣出近290萬美元。《紐約時報》專欄記者Kevin Roose，更開宗明義寫上一篇《在區塊鏈上買這篇文章吧》（Buy This Column on the Blockchain!），他把這篇文章NFT化，最後以350個以太幣，即約55萬美元賣出。

策劃：林京賢

攝影：陳濤、魏沛賢

編輯：鄒仲安

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