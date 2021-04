最近在國際媒體上,「NFT」一字出現的頻率越來越高,報道中離不開是某某「NFT」的拍賣活動,而通常與數位藝術品有關,並伴隨着令人眼花撩亂的天價,彷彿「NFT」是近年投資致富的難得機遇。例如曾經在2010年前後紅極一時的「Nyan Cat」迷因圖(Meme),近日就在虛擬藝術品交易平台,以三百枚以太幣售出,當時匯率換算下即約60萬美金,震驚整個藝術市場。然而到底「NFT」真正所指為何?理論上是人人可觀看和下載的數位藝術品,又如何與「NFT」連結,並最終高價售出?

「NFT」全稱是Non-Fungible Tokens,直譯就是「非同質化代幣」,與比特幣、以太幣同樣是運用在區塊鏈上的技術,但不同的是,後者為「同質化代幣」,既可以等值互換,同時擁有無法區分的特性;至於「NFT」,就像是現實社會中房地產、藝術品等資產,不可以像貨幣一樣等值互換,具有「獨一無二」和「不可分割」等特質。「NFT」這項技術近年就與各種數位藝術品結合,以作為數位藝術品的所有權證明,使其得以像傳統藝術品般作販售和收藏。除卻數位藝術品,「NFT」可縛定的東西遠超人們想像,像是Twitter的行政總裁Jack Dorsey,不久前把他的第一個推特NFT化售出,賣出近290萬美元。《紐約時報》專欄記者Kevin Roose,更開宗明義寫上一篇《在區塊鏈上買這篇文章吧》(Buy This Column on the Blockchain!),他把這篇文章NFT化,最後以350個以太幣,即約55萬美元賣出。

