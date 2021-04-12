女性主導的劇集越來越多，今次同大家介紹HBO兩部少女成長劇，一部是講六十年代戰後意大利小鎮女性故事的《我的天才女友》（My Brilliant Friend），另一部是講當代美國校園青少年的《毒癮女孩》（Euphoria）。雖然兩部劇集背景看似大相逕庭，但共同點頗多，可以對比一下兩代人的成長議題。

《My Brilliant Friend 我的天才女友》

《我的天才女友》首播於2018年，劇集改編自女性作家lena Ferrante寫的《那不勒斯四部曲》系列同名自傳式小說，講述在六十年代的意大利落後城市那不勒斯，兩位識於微時、天資聰穎的女生Lila和Lenu的一生經歷。她們成長於小鎮一個破爛敗壞的社區，是絕對的男權社會。在那裏，女人被視為男人的財產，富人可隨街把女孩抓進車內「兜風」，而女孩更會被視為「幸運被選中」，激起了兩位天才女生的反抗。⁣

Lila性格剛烈，學習天賦超群，兩三歲已經自學語言，有同齡小孩沒有的book smart和street smart，是像焰火一樣耀眼又危險的女生。⁣Lenu則是循規蹈矩的乖巧女生，對事物無甚個人看法。比起Lila邊做邊學的冒險頭腦，Lenu總是在猶豫擔憂，凡事獲批准才可做。雖然如此，但她對志向的堅持決心絕不比Lila小，會不停自我審視，一步步低調地邁向理想。⁣兩人分歧於小學升中考試，Lila被重男輕女又貧窮的父親狠狠拒絕升學，相反Lenu比較幸運，愛面子兼比較開放的父親願意付錢補課，讓她得以繼續升學。

《我的天才女友》提醒了我，普遍現代女性都有與男性平等的受教育機會，並非理所當然。Lenu靠讀書發奮向上，以學識為自己爭取到更好的物質和精神世界，而Lila則憑機智和美貌成為生意人。但就算事業上辛苦得來成就，二人仍受制於社會給予的女性角色，如母親、妻子等，命運依然坎坷。第二季拍到兩人結婚生子，第三季將換為較年長的演員，繼續演繹這兩女如何窮盡一生，對男權社會和不公制度不斷抗爭的自我實現。

《Euphoria 毒癮女孩》

跟《我的天才女友》一樣，《毒癮女孩》的兩位女主角Rue和Jules同是好友設定。Rue從小患有焦慮和恐慌症，須吃藥控制病情，加上小時候吃下爸爸因患病而得到的藥品，導致她逐漸依賴藥物放鬆心情，越試越多就染上毒癮。而天生是男性的Jules因成長時對性別掙扎，被母親拋棄到精神病院後，習慣自殘。變性後她還是極度渴望被愛，轉為以約炮濫交，望能滿足被愛需要。不過不同的是，《毒癮女孩》非只圍繞兩位女角，而是借Rue把口講述其他高中同學經歷的青少年議題，如沉迷性愛、裸照被流傳、被社交媒體毒害等。當中包括運動隊長、典型Alpha Male的Nate，代表受害於「Toxic Maculinity」的男性，因從小被過份強迫當個大男人，身心健康被扭曲；而本是處女的肥妹同學Kat因首次性愛的片段被廣泛流傳而受歡迎，繼而索性做cam girl賺錢，扭曲地以此方式才得以「自愛」，某程度上大大諷刺了流行美國的「Body Positive Movement」（身體自主運動）。

《我的天才女友》兩個女生要面對的，一是貧窮不堪的成長環境，女性渺小的受教育機會，二是女性之間，那你我都知，不言而喻的明爭暗鬥。向前快轉六十年，到2020年的今天，青少年不缺物質和機會，但時刻存在的互聯網和社交網絡反而空虛了心靈，造就《毒癮女孩》中男男女女的頹喪。其實現今科技如此便利，青少年上的又豈止毒癮？無論是線上線下世界，他們都可無節制地尋求歡愉，接收感官刺激，我認為這問題比瘟疫更加可怕。《我的天才女友》的史詩式宿命感很強，像是告訴你女性無可避免的痛楚，而《毒癮女孩》則是衝擊你視覺和道德，殘酷程度好比岩井俊二2001年的《青春電幻物語》（All About Lily Chou-chou），較為黑暗癲喪。

兩部劇集像是訴說女性主義，告訴觀眾女性一路走來面對的不公為何。如要歸納，《我的天才女友》顯露那年代女性在經濟和社會制度上遭遇的不公，如教育資金必定留給家裏的男生，女人只是生產和做家務的工具，良家婦女在光天化日之下被調戲兼強暴亦被合理化；而《毒癮女孩》說的是社會大眾意識形態上的不公，例如當大家都用「蕩婦」（slut）來形容有性經驗的任何女生時，沒有性經驗的處女亦被貶低為缺乏經驗，沒有男人想要的雙重標準，或男生將得到手的女孩裸照加密保護再放上網流傳，女性受害者卻是遭受嘲弄的一方。兩套都是製作高質的劇集，不妨一看。《我的天才女友》第一、二季和《毒癮女孩》第一季皆在HBO GO上架供觀看，而兩部的下一季預計於今年尾或2022年頭播出。

撰文：阿蘭

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