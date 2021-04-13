去日本經常住酒店、民宿，但原來可以住古城做城主！長崎縣平戶城今個月（4月）開始成為日本第一個常設「城樓住宿」的古城，旅客可以租住整棟「懷柔望台」（懐柔櫓），盡情遠眺平戶島同九州本島，不過一晚要660,000日圓（約47,000港元）！

400多年歷史名城 變華麗觀海旅館

平戶城又名龜岡城、位於平戶島，屬日本最古老與西洋貿易要點，最早可追溯至1559年，由平户藩藩主松浦鎮信所下令建造。及後經過燒毀又修復，於1960年代重建天守閣及懷柔望台等5個望台，2006年被選為日本100名城的第90位。

經改建成旅館的懷柔望台內在裝潢金光四射、雍容華麗，樓高為兩層、有近1,300呎，凸顯織豐時代到江戶時代豪華空間感。地下為客廳連飯廳，而一樓則分別有睡房及三面環海的浴室，可邊浸浴邊欣賞平戶大橋跨越無邊際大海的美景，一日只收一組客人（最多5個人），獨享當城主的奢侈體驗。

設私人廚師烹調 全方位活動體驗平戶文化

至於飲食方面，懷柔望台內設廚房，有專屬廚師以平戶島時令新鮮食材，為住客烹調具平戶島文飲食文化的盛宴。此外旅館亦有提供騎馬，平戶藩主所創的武士茶道、穿着和服及學做武士體驗，更有日本非物質民俗文化財產的「平戶神樂」導賞活動等了解當地歷史文化，但不包括於660,000日圓（約47,000港元）的一晚房價。

平戶城懐柔櫓

地址：長崎縣平戶市岩上町1458

資料來源：平戶城懐柔櫓、Travel Journal

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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