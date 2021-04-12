中醫學上的癮疹，相當於現代醫學的蕁麻疹，病發時皮膚出現一個個白色或紅色的風團，可以突然遍佈全身，十分痕癢，這些風團又會突然自動消退的，是一種過敏性的皮膚炎症。

蕁麻疹8大症狀

1. 白色或紅色的風團；

2. 突然發病；

3. 邊界清楚；

4. 時隱時現；

5. 游走不定；

6. 十分痕癢；

7. 可發生於任何年齡、季節；

8. 嚴重時可伴腹瀉、嘔吐、呼吸困難等過敏症狀。

3種中醫方法治療蕁麻疹

1. 中藥

在治療癮疹時，中醫師會觀察患者風團的顏色、大小、發病時間和病人的全身表現等特徵去辨證施治。根據情況可分為外感風熱、外感風寒、營衞不和、脾胃濕熱、血虛風燥等不同情況選藥組方，在治療證型的同時亦會適量加入一些常用於治皮膚病、有祛風止癢、化濕止癢、養血止癢功能的中藥，如蟬脫、蛇脫、荊芥、浮萍果、白蒺藜、僵蚕、烏梢蛇、白花蛇、苦參、地膚子、蛇床子、首烏藤、雞血藤等。

2. 針灸

此外，原來針灸對癮疹的療效也十分顯著，常用穴位如曲池穴、風巿穴、血海穴分別都能散熱、祛風、養血、止癢，快速地幫助紓緩癮疹。

3. 外洗

古書和教科書中亦有一些外洗方法可以供大家參考：

1. 《太平聖惠方》蛇床子湯洗方：

蛇床子30g、白蒺藜15g、茺蔚子15g、白矾15g、苦參15g、防風9g、大黃9g

（原方大㦸現需醫生處方，以苦參代之）；

2.《中醫外科學教材》晚蚕砂30g-60g煲水熏洗；

3.《神龍本草經》癮疹癢：益母草適量煲水浸洗。

蕁麻疹發病時注意事項

1. 不要讓皮膚熱：熱水浸浴、熱水花灑浴、劇烈運動、過度蓋被、熱氣熱性食物、任何形式的熱敷均要避免。

2. 停止引起敏感的食物：如果不清楚何種食物引起身體過敏，發病期間應避免海鮮、辛辣、堅果、酒精、味精、補品、醃製食物。注意這些食物不是永遠不能食，只是每人對不同食物的反應也不一樣，在不肯定或未清楚自己對何種食物過敏時留心一點，所以喜愛食海鮮的人亦不用太擔心。

3. 不要搔抓：痕癢難忍時，盡量也不要搔抓，可以凍毛巾、冷水或有限度冰敷，可以輕輕拍打附近皮膚作紓緩，或考慮用中藥外洗方法。

蕁麻疹患者平時注意事項

1. 飲食接觸紀錄

平時多留意並記錄自己對何種食物過敏，亦要注意不要只留心於食物，除食物外，其實日常生活也有許多物質能引起過敏的，容易忽略的如汗、塵、梘、衣物質料等，病情嚴重者，建議用一本日記簿將食物和接觸物詳細記錄。

2. 穩定身心

早睡早起、適量運動、放鬆心情、飲食定時，培養良好的生活習慣有利於心肺功能、自律神經平衡、免疫系統穩定，大大減低發病的機會。

撰文：香港註冊中醫李浩然

編輯：鄒仲安

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