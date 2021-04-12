在空屋等主人一個月的西施犬「明星」送醫檢查有營養不良情況。高雄市關懷流浪動物協會提供
痴心等待換絕情。台灣高雄一名60多歲婦人，上月搬離租住居所，遺留一隻患病西施犬「明星」，婦人更告知房東，「要養就養、不養就送收容所」，可憐的「明星」每天苦守空屋，卻等不到主人回家，房東向當地高雄市關懷流浪動物協會求助，協會人員將「明星」送醫，發現牠有嚴重營養不良，需入院治療。動保處表示，將追究飼主責任，棄養動物可罰台幣三萬至十五萬元（折合約八千至四萬港元）。
高雄市關懷流浪動物協會理事長王小華表示，這隻西施犬「明星」年約五、六歲，是隻公犬，原與飼主住在當地新興區，但上月飼主搬家，卻遺留垃圾與牠在空屋內，房東致電飼主，飼主卻回覆指「要養就養、不養就送收容所」，房東有感「明星」很可憐，偶爾會到空屋餵飯，「明星」就這樣在空屋待了1個月，直到上周二，房東通知協會人員，才把「明星」送醫。
王小華說，看到「明星」時，牠眼露哀傷，但卻很親人，協會人員將牠送醫，發現牠有嚴重營養不良，血球數值也異常，現還在住院治療中；令她氣憤的是飼主怎麼可以這麼不負責任，把飼養多年的狗像垃圾般丟棄。
資料來源：台灣《蘋果新聞網》
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