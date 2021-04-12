除了加入港人移英群組，與同聲同氣的香港人發揮守望相助精神外，家長亦可透過全英最龐大家長網絡及親子網上平台Mumsnet聽取當地人的意見，既可瀏覽海量資訊，亦可在討論區虛心向英國家長請教。Mumsnet每月的造訪人次高達700萬，而來自香港的註冊用戶在過去一年上升了16%，可見越多越多港人向當地父母取經。正如香港的討論區常有專用縮寫、「術語」，要理解這討論區的留言，入谷前就先要學習「解碼」，就是理解會員常用的英文縮寫。

Dear、Darling稱呼家人

首先對於家人的稱呼，英國家長討論區跟香港有明顯分別。英國家長習慣稱呼家人時加上Dear、Darling等字眼。根據Mumsnet的會員常用語，老公、老婆、老爺及奶奶的英文縮寫就是「DH」（dear husband）、「DW」（dear wife）、DFIL（dear father-in-law）及DMIL（dear mother-in-law），而談及子女時則會用上「DD」（dear daughter）及「DS」（dear son）或概括用「DC」（dear child）代表，跟香港的 C6（死佬）、C9（師奶）、62（老爺）及99（奶奶）有天淵之別呢！

持開放態度 尊重別人意見

不論在香港或英國，在討論區發表意見都要尊重別人感受，外國討論區時有談及自己的同性或離婚伴侶，甚至繼子女的英文縮寫時，例如：「DSS」（dear stepson，繼子）、「DSD」（dear stepdaughter，繼女）、「XH」（ex-husband，前夫）、「XW」（ex-wife，前妻）、「XP」（ex-partner，前伴侶）等等，大家交流時要持開放態度，要尊重彼此的取向及選擇。

速學短語縮寫 溝通添親切感

大家在香港也常用「FYI」（for your information，以供參考）、「BTW」 （by the way，順帶一提）等短語的英文縮寫，而Mumsnet平台亦有其他較陌生的短語，例如：「ATM」（at the moment，現時）、「HTH」（hope this help，希望幫到手）、「IIRC」（if I remember correctly，如果我沒記錯）、「IME」（in my experience，按我的經驗）等等，大家可以熟習一下，爬文時就可以更得心應手，提問時也可用上一句半句增加同聲同氣的親切感。

疫情帶動新興縮寫 「CV」代表武漢肺炎

疫情成為近一年來家長討論區經常談及的話題，大家若遇上「CV」這縮寫時，除了可以是履歷（Curriculum Vitae），亦可以代表武漢肺炎（COVID）；而「SD」就是社交距離（Social Distance），至於「MH」除了是英國衞生局長Matt Hancock外，亦可以是精神健康（Mental Health）呢！

「AIBU」引發討論 尋求自我肯定

除了尋求協助、分享經驗外，讓大家吐苦水也是親子討論區的最重要功能，因此「AIBU」（ Am I Being Unreasonable？這是否我不講道理？）就成了Mumsnet網站最受歡迎的討論話題，會員就他們在受到壓力下的行為或感覺尋求肯定，例如：AIBU讓孩子在路上用粉筆畫地？AIBU因短訊終結一段關係？ 他們提問是想知道究竟這反應是正常還是其個人問題，更重要是想獲得別人認同及支持，難怪「YANBU」（You Are Not Being Unreasonable，這不是你不講道理的問題）也因此而成為2019年在Mumsnet最常用的英文縮寫。大家之後如有任何不吐不快的事情，不妨也用「AIBU」開個題目來引發討論，聽聽大家的看法。

參考資料： www.mumsnet.com/info/acronyms

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！