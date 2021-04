除了加入港人移英群組,與同聲同氣的香港人發揮守望相助精神外,家長亦可透過全英最龐大家長網絡及親子網上平台Mumsnet聽取當地人的意見,既可瀏覽海量資訊,亦可在討論區虛心向英國家長請教。Mumsnet每月的造訪人次高達700萬,而來自香港的註冊用戶在過去一年上升了16%,可見越多越多港人向當地父母取經。正如香港的討論區常有專用縮寫、「術語」,要理解這討論區的留言,入谷前就先要學習「解碼」,就是理解會員常用的英文縮寫。

Dear、Darling稱呼家人

首先對於家人的稱呼,英國家長討論區跟香港有明顯分別。英國家長習慣稱呼家人時加上Dear、Darling等字眼。根據Mumsnet的會員常用語,老公、老婆、老爺及奶奶的英文縮寫就是「DH」(dear husband)、「DW」(dear wife)、DFIL(dear father-in-law)及DMIL(dear mother-in-law),而談及子女時則會用上「DD」(dear daughter)及「DS」(dear son)或概括用「DC」(dear child)代表,跟香港的 C6(死佬)、C9(師奶)、62(老爺)及99(奶奶)有天淵之別呢!

持開放態度 尊重別人意見

不論在香港或英國,在討論區發表意見都要尊重別人感受,外國討論區時有談及自己的同性或離婚伴侶,甚至繼子女的英文縮寫時,例如:「DSS」(dear stepson,繼子)、「DSD」(dear stepdaughter,繼女)、「XH」(ex-husband,前夫)、「XW」(ex-wife,前妻)、「XP」(ex-partner,前伴侶)等等,大家交流時要持開放態度,要尊重彼此的取向及選擇。

速學短語縮寫 溝通添親切感

大家在香港也常用「FYI」(for your information,以供參考)、「BTW」 (by the way,順帶一提)等短語的英文縮寫,而Mumsnet平台亦有其他較陌生的短語,例如:「ATM」(at the moment,現時)、「HTH」(hope this help,希望幫到手)、「IIRC」(if I remember correctly,如果我沒記錯)、「IME」(in my experience,按我的經驗)等等,大家可以熟習一下,爬文時就可以更得心應手,提問時也可用上一句半句增加同聲同氣的親切感。

疫情帶動新興縮寫 「CV」代表武漢肺炎

疫情成為近一年來家長討論區經常談及的話題,大家若遇上「CV」這縮寫時,除了可以是履歷(Curriculum Vitae),亦可以代表武漢肺炎(COVID);而「SD」就是社交距離(Social Distance),至於「MH」除了是英國衞生局長Matt Hancock外,亦可以是精神健康(Mental Health)呢!

「AIBU」引發討論 尋求自我肯定

除了尋求協助、分享經驗外,讓大家吐苦水也是親子討論區的最重要功能,因此「AIBU」( Am I Being Unreasonable?這是否我不講道理?)就成了Mumsnet網站最受歡迎的討論話題,會員就他們在受到壓力下的行為或感覺尋求肯定,例如:AIBU讓孩子在路上用粉筆畫地?AIBU因短訊終結一段關係? 他們提問是想知道究竟這反應是正常還是其個人問題,更重要是想獲得別人認同及支持,難怪「YANBU」(You Are Not Being Unreasonable,這不是你不講道理的問題)也因此而成為2019年在Mumsnet最常用的英文縮寫。大家之後如有任何不吐不快的事情,不妨也用「AIBU」開個題目來引發討論,聽聽大家的看法。

參考資料: www.mumsnet.com/info/acronyms

撰文、攝影:Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主,到英國做開荒牛,成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女,由零開始,一家四口,冇人冇物移居英國,展開新生活。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!