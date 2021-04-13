提及星野集團，常會聯想到高級度假村。不過星野集團於2018年起推出的新品牌「OMO」，則是完全顛覆大家對星野的刻板印象，以都市觀光酒店的概念，為旅客提供全新旅程方案、提升旅行氛圍。繼北海道及東京後，看中了古都京都的迷人魅力，將於今年4月起陸續開設3間全新酒店「OMO3京都東寺」、「OMO5京都三條」、「OMO5京都祇園」，以親民價格吸引遊客開心入住。

設於東寺、三條、祇園 融合京都特色

有別於星野集團旗下其他品牌，「OMO」不選擇郊區的度假勝地，大多選址於都市中心地段，瞄準觀光旅客客群，不僅提供住宿、於建築中融合在地特色外，也會精心準備旅遊書上無法獲得的當地最新趣聞或推薦店家資訊，讓旅客能深度感受在地特色魅力。今年4月起，星野將陸續於京都開設3間全新酒店，將東寺的歷史文化、三條的熱鬧繁華、祇園的獨特日常與酒店相互融合，營造出截然不同氛圍的三家酒店，帶給旅客全新體驗與感受。樸實的價格也讓星野的酒店不再高不可攀，即使是小資族也能輕鬆享受。

OMO3京都東寺 文化心靈之旅

座落在距離世界遺產「東寺」僅5分鐘路程的「OMO3京都東寺」，非常適合喜愛感受京都歷史文化氣息的旅客前來入住。酒店的入口裝飾就以「曼陀羅藝術」與「微笑之牆」為擺設，以及公共大廳休憩空間「OMO base」還能體驗在沙上寫經，完全體現適合身心靈放鬆的空間，推薦給喜歡感受歷史流逝、想要放鬆心靈體驗慢生活的旅客。

OMO3京都東寺

地址：京都府京都市南区西九条蔵王町 11－6

價格：4,500日圓起（約177港元，含稅，不含住宿稅、餐食）

客房數：120間

開幕時間：2021年4月15日

網址：hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo3kyototoji/

OMO5京都三條 町家川邊散步

「OMO5京都三條」位於三條地區，正是高瀨川與三條通的交會處，非常熱鬧繁華，能夠滿足旅客吃喝玩樂的所有需求。公共區域裏設置的周邊地圖，詳細介紹酒店周邊的各種資訊，可前往附近的三條商店街散步，欣賞懷舊氛圍的咖啡廳、販售精緻小物的京町家、或是重建的時髦建築，於此感受京都新舊文化的完美融合。另外也能沿着高瀨川邊散步欣賞河景，或前往先斗町品嚐巷弄內在地美食。

OMO5京都三條

地址：京都市中京区河原町通三条上る恵比須町 434-1

價格：6,000日圓起（約426港元，含稅，不含住宿稅、餐食）

客房數：122間

開幕時間：2021年4月15日

網址：hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5kyotosanjo/

OMO5京都祇園 感受花街傳統

代表京都傳統文化之一的花街——「祇園」，有着其獨特的歷史與魅力，不論是轉身就可能從身旁經過的優雅藝妓、別具氛圍鋪石子小路、充滿歷史的老店舖等，「OMO5 京都祇園」欲將祇園的獨特氛圍與旅宿做完美結合，讓旅客能於「OMO5京都祇園」感受祇園的獨特日常。

OMO5京都祇園

開幕時間：2021年秋季（暫定）

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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