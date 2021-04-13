環境局公佈了電動車普及化路線圖，當中涵蓋了6大範疇，包括提出在2035年之前希望停止新登記燃油私家車，2050年達到實現淨零排放的目標。我們找來了電動香港教育總監羅樂禧（Locky）、YouTube頻道「拍車男」主持Steve和香港資訊科技商會榮譽會長方保僑一起探討電動車普及化計劃在推行上有甚麼難度。

電動車車款、配套夠唔夠？

Locky表示根據環保署數字，目前全港有135款電動車款，但當中帶點「水份」。「款式來說都算多，但很多是同一車型，只是有不同座位和不同的電池規格。」方保僑也同意，「見到Model 3、Model X、i3各自也有四、五款。」

Steve認為款式還是其次，最重要是車廠的配套，暫時Tesla還是有明顯優勢。「Tesla會自己付費幫車主安裝中速充電器，如果你是住村屋或者家庭條件好，可以有自己的充電器。」不過他也提到很多住客就不可能在屋苑內安裝充電器：「我住居屋，都有問過立案法團，首先，30年樓齡以上的電錶房已不能支援到中速充電器的標準，要另外拉電線安裝，會用上很大的人力、物力和金錢；而只有個別車主提出也不行，要一整班業主向立案法團說才會考慮。」

方保僑也聽聞過，如果要在屋苑安裝電動車中速充電器，須要佔用應付停電事故的後備變壓器，很多屋苑都不願意冒這個風險。不過Locky就指出，其實香港有一些技術公司可以和電力公司合作，去解決有關的電力問題，最大關鍵還是資金成本和立案法團會不會採取行動。

香港電動車與充電位比例為10：1

路線圖亦提出政府會推行「EV屋苑充電易資助計劃」，希望3年內涵括到6萬個私人停車位，也會建造更多公共充電器。現在全港大概有三千多個公共充電位，未來希望擴充到5,000個。Locky認為這個數字推算有點過高：「有些3合1充電設施也當作3個計算，但其實1個泊車位就算有3合1都只有2架車可以停泊到。」

據Locky的計算，全港中速和快速充電位置大約有2,016個，而全港登記的電動車有19,111輛，截至2月尾，大概每10架電動車有1個中、快速充電器，這個比例算是符合歐洲標準。「我看過一些文章，歐洲標準建議的比例是10：1，現在香港是達標的。但每個月都會增加幾百輛電動車，以這個速度增長就可能會追不上。」

「一換一」計劃未必環保 何不直接補貼車價

Steve也提出政策有點矛盾。「推廣電動車，停車場能夠提供充電位置，但政府近年又不停拆停車場，我覺得這件事是矛盾的。」一換一減稅計劃也有種朝令夕改的感覺，Steve指一換一吸引，但不同意起到環保之用：「有很多朋友也因為一換一而換電動車，有優惠一定吸引的，但很多人也是買一架『劏車』一換一，我覺得有點多此一舉，有心減不如取消一換一，直情寬減電動車稅務。」

方保僑也提到其實在2016至2017年度及之前，電動車車主能獲全數豁免首次登記稅。到了2018年度改為減稅上限近10萬元，到2018年3月提出「一換一」。「當時可能是走得太前，也沒有多少車廠有推出電動車，我相信傳統車廠也有向政府施壓。之前很多人買Tesla，一轉政策，電動車又變了沒人買，現在又要想辦法推廣電動車。」

錶位充電、電車維修技師還需時間

路線圖也提到可以試將加油站轉做充電站，Steve認為目前不可行：「除非你充電快到5分鐘或者10分鐘充完，現在快速充電配新的車款可做到15分鐘充8成電，但也算慢，入油只需幾分鐘。」Steve也留意到英國會在錶位旁安裝充電位，香港也可以仿傚，而Locky之前也有觀察到歐洲的做法，但查詢過運輸署後，似乎在香港推行還要一段時間。「新加坡和倫敦也有，我們社群和運輸署交涉時，給出的答案是香港大部份地方都做不到，因為地底不能拉線，但運輸署好像也會做一些有關的測試，可能在鬧市做不到，但應該也會找到地方安裝。」

一般用家轉用電動車也有很多考慮，巴士、小巴等公共交通工具要轉用電動車可能需時更長。Locky指出，不是購入電動車就可以轉用，營運商很可能要開新車廠配合：「比亞迪之外，韓國車廠也有出可載70人的雙層巴士，但要引入香港需要很大投資，要有車廠、要懂維修、要有技術人員、要有零件。不可以引入完新巴士後，壞了運回韓國維修。以前比亞迪就有這個情況。」

Steve和業內人士交流過，他們也了解有這個市場需求。「香港缺乏可以維修電動車的技師，有些車房朋友都開始願意花錢讓年輕技師學新技能，VTC職業訓練局學習部門也不斷開設這方面的學習培訓，但讓這班學生成為專業技師還需要時間。」電動車近年在香港普及度的確有上升之勢，但要全民電車仍然有不少問題，需要時間處理。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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