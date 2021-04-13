作為一個藥劑師，有些時候，會遇上不尋常的事。有一天， 收到一位女病人的求助，姑且把這個女病人稱之為F君。F君對我說：「藥劑師你好，我現在戒緊Stilnox（Zolpidem），由100減到40、50，醫生想我逐粒戒。想問下你，我有沒有生命危險？又假如我生小孩子的話，小孩有没有不良影響？」

藥物有耐藥性 安眠藥忌連服4星期易上癮

Stilnox（Zolpidem）是一種安眠藥，俗稱為「Z字頭之安眠藥」。Stilnox是商品名，藥物學名是Zolpidem，每粒藥丸劑量為10mg。起初我以為她是說吃了100mg 和40mg、50mg，雖然10粒（即100 mg）也是高劑量， 可是也未算超標。但後來我才發現她說的是吃的藥份量，是每天5次，每次20粒，一天的總劑量是1,000mg。

這是一個addiction現象。也就是一般人口中說的「上癮」。上癮的現象與耐藥性（Tolerance）有直接關係。 耐藥性即是當吃了一種藥一段長時間後，身體習慣了，即使再吃同樣的劑量， 已經不能夠得到同樣的效果，於是需要更多的量，由吃一顆變成吃兩顆， 由兩顆就會吃到四顆，如此類推。

就常見的安眠藥Stilnox（Zolpidem）， 病人服食大約兩個星期已經可能會上癮，所以這種藥，一般不建議連續服食超過四個星期。而F君的情況，在短短的幾個月，已經吃到了100粒，是普通人常用的劑量的100倍。作為一個藥劑師，我們專業訓練之一，就是檢視藥物在身體裏面發生的情況。

Stilnox（Zolpidem）可以停留在身體裏大概8小時。服藥10至12小時之後，藥物會差不多完全離開身體。不論藥物劑量有多高，這一個情況都是不變的。換句話說，Stilnox（Zolpidem）是不可能在身體裏面積聚的，再加上長期服用出現的耐藥性，這就是為何劑量會越吃越高的原因之一。

戒藥要至少幾個月 避免出現戒斷現象

可幸的是F君一天吃100粒藥，仍未有生命危險，不過就要開始戒藥了，醫生的做法是對的，減藥是要每一粒每一粒慢慢戒掉（tapered down）。這一步驟，一定要有耐性，戒藥要花幾個月甚至更多的時間，由100粒減到零粒。這樣才可以對身體的影響減至最低，也能避免了斷片、口齒不清、嘔吐甚至抽搐等戒斷現象發生。

如果患者減藥期間有失眠問題，可以嘗試用非藥物方法，去幫助自己睡眠。如果真是完全沒有睡意，醫生也可以考慮用鎮靜劑。當然，鎮靜劑本身也有機會上癮，如果拿捏一個不好，那就是 「油鑊跳進火坑裏」。

Stilnox（Zolpidem）對身體的影響難以在短期之內評估，一般要等到完全没有服藥後，再來作心智評估。值得慶幸的是，Stilnox（Zolpidem）最初的設定是助眠藥，藥效比較短，可以在10至12小時內完全退出體內，希望不會為身體帶來甚麼長遠影響。

F君下定決心減藥的動力，就是想生孩子。根據文獻記載，有少數的媽媽在懷孕甚至分娩時，為着種種原因，繼續服用Stilnox（Zolpidem）。結果她們產下早產嬰兒及身體細小的嬰兒的百分率比較高。此外Stilnox（Zolpidem）會進入母乳裏，哺乳後嬰兒體內也都能驗得到微量的Stilnox（Zolpidem）。所以一般會建議先開始戒藥，盡可能減低使用的劑量，之後再考慮生孩子。

中國人有句老話 「藥帶三分毒」，藥物是一把鋒利的雙刃劍，也是一隻兇惡的守門犬，效果之餘，伴着危險，所以這世界才需要藥劑師。

撰文：蘇孝堅藥劑師（香港藥劑師工會）

編輯：鄒仲安

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