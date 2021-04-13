寵物離世對主人來說向來是難以釋懷的事情，不過透過以寵物毛髮製作琉璃飾品，或許可以是釋放自己情緒的出口。琉璃工藝坊Treasures Of Q的創辦人Dex表示，曾經有主修心理學的客人指凝視火光時的狀態與冥想相近：「在燃燒的過程中會令人集中，而完成琉璃飾物之後有很多人都會有種『釋懷』的感覺。」

Dex最初接觸琉璃工藝可以說是無心插柳，只是因為以前工作需要而到台灣公幹。「在台灣參加了燒製玻璃的工作坊，覺得很不錯，於是嘗試並開始構思怎樣發展。」因為Dex並沒有選擇拜師學藝，鑽研期間也遇上不少困難。「最大的困難是因為我沒有跟別人學習，我需要自己去摸索用甚麼玻璃。玻璃的特性、型號、原產地甚或工具，全部都要靠自己尋找。」又曾經因為誤購質量有問題的玻璃，燒完後馬上出現皮膚敏感，可說是吃盡苦頭，而從此之後Dex亦對挑選材料加倍小心。

寵物離世萌生製毛髮琉璃飾品

本身飼養了兩隻兔子「咪咪」和「貓貓」的Dex，原來最初並沒有把寵物毛髮融合琉璃飾物這個構想，直至相繼地經歷牠們病重和離世，才啟發Dex萌生出新的念頭。「其中一隻兔子『咪咪』在香港最冷的那年離開了，牠的離世帶給我很大的傷痛。因為牠在我兩次創業的時候都在我的身邊，家中有很多大事發生時牠也在，牠就像見證人般看着我很多事情。後來另外一隻兔子『貓貓』也病得很厲害，我於是想是否可以用牠的毛髮去做些事情，因而開始了試用寵物毛髮來製作琉璃成品。」Dex又表示，在這個製作過程中感到療癒，感覺就像真的是讓事情有個完結，把事情圓滿了。

毛髮幻化成漂亮獨特氣泡

除非把琉璃砸爛或燒至熔化，否則琉璃即使經歷千萬年仍會恒久不滅，這種特性非常適合用以保存珍貴的寵物毛髮。而當毛髮融入到琉璃的時候，它會幻化成氣泡的形態展現。「有很多人會問『氣泡其實是否因為你做得不好，所以才會產生？』其實是不同的，因為如果用毛髮做出來的氣泡，是一束束的氣泡縈繞在玻璃之中，與製作不良而出現的氣泡形態相差甚遠。」Dex又解釋，他並沒有刻意設計把東西放進琉璃殊內，反而是抽走。「坊間或者其他導師可能會把蛋白石等東西放進玻璃裏，製作成星球的模樣。我卻反其道而行，純粹地用寵物毛髮加入玻璃做出來。我想感覺更單純，重心在於寵物毛髮上，感覺會更漂亮。」

自己的主子自己去處理

Dex坦言，起初並沒有預計到寵物毛髮琉璃飾物會為客人帶來如此巨大的滿足感。「他們（客人）完成之後都會不斷地拍照和上傳分享，我也沒有想過原來工作坊會令他們這麼開心，因為想當日我也只是抱着『自己的主子由自己去處理』的心態。」又謂他可以帶給主人的，或許真的只有安寧和舒適。

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【寵物毛髮琉璃珠工作坊】動物蘋台FAN享會

記者：黃藹婷

攝影：張志孟

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