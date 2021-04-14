今次「醫Sun信箱」請來三位骨科專科醫生梁建豪、袁智斌及黃永強，為讀者拆解骨科痛症問題。
由早到晚用電腦，間中會出現手腕痹痛、手指刺痛無力的情況，可能是滑鼠手或網球肘作怪？年紀大行兩條街已覺得膝蓋痛、髖關節痛，是關節退化的症狀？會不會短痛變長痛？運動過後手踭或膝蓋屈曲時感覺疼痛、不能施力，是受了傷而不自知？
如果你有骨痛問題，或者上述症狀跟你的很相似，不論是上肢痛症、關節疼痛還是運動創傷，下月（5月）30日的【醫SUN信箱】，特別請來三位骨科專科醫生梁建豪、袁智斌及黃永強，為讀者拆解骨科痛症問題。只要你想知，醫生都會為你解答。
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記者：曾怡
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