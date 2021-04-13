醫生經常鼓勵市民要定期身體檢查，但市面上眾多選擇，市民又應如何「入手」？是否越多及越貴就等於最好？MRI、PET、CT究竟是在檢查甚麼呢？今集《健康body chat》邀請到饒家棟醫學博士及化學博士K Kwong，為大家詳細分享。

補牙後照MRI有危險？

早前K Kwong於社交平台分享拒絕接受MRI（磁力共振）的經驗，K Kwong表示最近發覺自己有記憶力衰退的情況，所以有意要求醫生替他檢查腦部，但K Kwong憶起年輕時曾用金屬補牙，擔心其中的金屬會受磁場影響，因而拒絕冒險接受MRI作深入檢查。饒家棟醫生認為K Kwong的憂慮是合理的，因始終未能掌握當時牙托是用了甚麼金屬製造，如果真的強行接受MRI（磁力共振），隨時會有危險（編按：有可能將不明金屬物從體內直接攝出），因此饒家棟醫生建議K Kwong可先接受CT作第一線的檢查。事實上，饒家棟醫生指從前有軍人在未知眼部含有子彈碎片的情況下照MRI，結果因此而失去視力。

MRI、CT、PET檢查目的是甚麼？

以上提及過的MRI及CT，再加上PET都是常見身體檢查的儀器名稱，但大家又知道這些東西的功能嗎？

磁力共振（Magnetic Resonance Imaging，MRI）

磁力共振的原理是利用磁場改變氫原子的旋轉排列方向後，原子核會釋放能量，並釋放出電磁波訊號，再用電腦分析訊號重組出影像，而MRI是以上常見儀器中唯一沒有輻射的檢查儀器及方法，但檢查時間較長，醫生及K Kwong兩位過來人都表示過程並不好受。

電腦斷層掃描（Computed tomography，CT）

電腦斷層的原理是利用X光穿透身體不同密度組織產生的斷層影像，再用電腦重組影像。優點為檢查時間較短，但照一次CT的輻射量等於照百多張X光片的數目，進行過量的檢查是有增加致癌的機會，而饒醫生就建議病人一年最多可照四次CT。

正子斷層掃描（Positron Emission Tomography，PET）

原理是注射顯影劑進入體內，再用偵測器收集訊號，利用電腦重組影像。優點為掃描全身一次，就透過PET掃描重組得到一次性的全身立體影像。醫生補充進行PET同時間通常都會加上CT，並將兩個影像重疊在一起，所得資訊就會更清晰，所以現時就很少只使用PET，通常會用PET-CT。

選擇體檢前 應向醫生講故仔

饒家棟醫生指聽病人的「故事」，很多時候已經可以斷症，而以上提及的檢查都只是確定醫生的懷疑。所以檢查「病人故事」比檢查身體更重要，市民不需有過多煩惱於怎樣選擇ABC餐，而是檢查前先咨詢醫生意見，由醫生為你選擇。饒家棟醫生更分享世衞的一項調查，發現越年輕發現癌症的病人就越短命，原因是病人因為怕，不想面對，所以拖拖拉拉至發現時，可能已經是第四期癌症，饒家棟醫生透露曾遇過患有第四期腸癌的病人只有25歲，而他是有家族病史的，所以如果市民有家族史，就更應盡早做身體檢查。

身體檢查項目非越多越好

饒家棟醫生指驗得多亦不代表好，有時候驗得多反而會有缺漏，饒家棟醫生透露曾有另一位病人曾試過大便有血，但他不想照腸鏡而去照CT，但CT結果沒有發現，直至照PET-CT後才發現直腸有一厘米的亮點，懷疑出現發炎，結果到最後照了胃鏡，終於發現病人是患了第二期胃癌，所以不是貴的檢查就最好，而是要適當的檢查，此例子亦證明了欲進行檢查前咨詢醫生意見的重要。

採訪︰黎進

編輯：鄒仲安

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