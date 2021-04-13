LEGOLAND的探索中心在香港正式開幕了大約一個月，但票價不論是成人或小孩也要$240一張，不少讀者也反映有點昂貴，詢問這個Discovery Centre好玩嗎？《果籽》今天替大家來放蛇實試！其實Legoland於全球也有多間分店，例如日本名古屋Legoland，而香港店選址尖沙嘴K11 MUSEA，官方指佔地面積約30,000平方呎，分10個不同的樂高主題園區。對象是3至10歲兒童，而成年人必須帶至少一名兒童方可入場，一日門票$240（限時3小時），全年通行證$999，大小同價，3歲以下免費。

紅色的人仔是付費區的大門口，記者預先在網上購買及預約了門票，很快便在電郵郵箱收到門票QR Code（但在垃圾郵件中收到）。也可以在現場才購買門票，但會有人數過多不能進場的風險。不過，原來不論是現場或是網上購買，也是沒有實體門票，只有進場時掃描的二維碼，即使年卡也是只有進場掃描時用的二維碼。

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第一站：迷你天地

進場第一站是迷你天地，根據官方網站的資料，這裏使用過百萬塊樂高積木搭建而成，包含多個香港地標和景點，例如中環、尖沙嘴、大澳等等，而且燈光會展現白天到黑夜，幫助大家探索這個城市，同時也有數個小朋友互動設計。

第二站：4D動感體驗電影

雖然官方地圖顯示中心是一條路線，但實際也不完全是，看過第一站迷你天地後，再走便是一個大遊樂場，讓玩家在各個遊戲點玩耍。當中有一個「4D動感體驗」電影挺有趣的，因為真的會有風吹、水滴，甚至是最後的泡泡雨，對於小朋友來說很開心。但對於記者這個成年人來說，略嫌電影的英語語速有點太快，小朋友未必能聆聽清楚，但整個體驗，他們也會很開心。

第三站：魔法轉盤

場內有一個類似飛天鞦韆的遊戲設施，這個魔法轉盤大約3米高，兒童身高要至少有90厘米才能乘坐，而120厘米以下的兒童必須與成人一起乘坐。乘坐的過程須要不斷踏腳踏，控制飛船的高度，不過記者Winky的表姨甥女文文的年紀太小，腿不夠長踏腳踏。

第四站：創意工作室

創意工作室中有LEGO的工作人員教小朋友拼砌樂高，不過工作坊定時舉行，可惜拍攝時沒有提前排隊報名，合適的時間也爆滿了，終於未有參加，建議大家到場可先登記工作室。

第五站：拼砌區域

講明是樂高探索中心，因此遊樂場中有大量拼砌的區域，以不同的樂高系列為主題，也有點指引讓大家跟隨或自行發揮，不過某些區域的LEGO Bricks明顯較少；另外有賽車場設計，讓小朋友拼砌樂高車後一決高下。

第六站：攀爬城市歷奇

除此之外，Legoland Discovery Centre也有城市歷奇的部份，讓小朋友攀爬不同的城牆，而且有多塊巨型樂高積木，不過當中並沒有波波池或滑梯，但勝在適合所有人士，成人也可以陪同小朋友進場。

第七站：古堡歷險

古堡歷險是個騎乘射擊遊戲，只要乘坐「勇士座駕」，便可以用鐳射槍瞄準邪惡的怪獸魔鬼，拯救美麗的公主，也有分數計算，整個射擊過程也算靈敏。

第八站：LEGO咖啡室

至於咖啡室的食物不算太特別，也是沙律、三文治、冬甩、雪糕等，沒甚麼特別造型，價錢以遊樂場來說算合理，在外面也有桌椅讓家長和小朋友吃東西休息，而離開付費區後便是LEGO購物店。

「放蛇」玩後感

整個探索中心連同拍攝，我們大約玩了3小時，門票也是讓人在內玩3小時，記者是成年人也覺得3小時足夠，不過小朋友可玩更久一點。至於玩樂方面，有電影觀看、空中上下旋轉、射擊旅程共兩個小機動遊戲，剩下的都是拼砌和體驗的區域及一個攀爬遊樂場，玩樂的選擇也算多。

整個探索中心的感覺和場地洗手間也算乾淨舒適，4歲半的文文較享受拼砌遊戲，也有一些遊戲不太適合她，尤其兩個小機動遊戲，即未能準確控制射擊和踏腳踏控制上落，變相假如小朋友年紀較大，在這個探索中心也不會太無聊。加上玩家可自行安排在場內的活動，如多玩幾次小機動遊戲或看4D電影。

但如果說$240值不值得，這很視乎小朋友是否享受遊戲。對記者來說還是覺得有點昂貴，但對於小朋友來說，偶爾來玩一次也是可以接受。假如大家來到，記得要多陪小朋友玩耍，這樣才值回票價。

香港樂高探索中心

地址：香港九龍尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

營業時間：11:00 - 20:00

收費大小同價

一日門票：$240（限時3小時）

全年通行證：$999

記者：周銥沁

攝影：蕭志南

編輯：鄒仲安

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