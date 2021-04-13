遇到毛孩撲身撒嬌，主人往往會覺得可愛又幸福，但如果躺在床上睡覺，一次有三隻中型犬踩壓在身上時，可就不怎麼舒服了。

台灣有網民日莉在Facebook社團「爆怨2公社」發文抱怨，指睡到一半突然呼吸困難，感覺胸口被重物壓住，想大聲呼叫卻叫不出聲，當時以為是鬼壓床，只好心裏默念「南無阿彌陀佛，北有戰鬥陀螺」，默念幾句後，感覺身體似乎可以活動了，張開眼睛一看，發現壓在身上的竟是家中三隻愛犬，笑說：「你們三個全部前腳踩在阿爸我身上這樣看我幹嘛啦？」

醒來的時候剛好鬧鐘也響了，而他的確也應該起床餵飯，並帶狗出門上廁所，最後更公開三隻狗加起來超過60公斤。

網友幽默的表達方式，引來網友熱烈討論，網友也紛紛留言表示，「這是幸福的重量」、「人家是鬼壓床，你是狗壓床」、「這種可愛鬼，踩你是恩寵」、「該吃早餐了還敢睡」、「地這一定是地獄三頭犬啦」、「看着你，看到你心裏發寒」。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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