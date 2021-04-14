teamLab憑着奪目的投影藝術，結合互動式展覽，成為不少遊客訪日必去的行程之一。最新消息指，teamLab即將登陸京都車站附近，聯同京都放送及京都新聞等媒體合作，設計成複合式藝術中心，佔地近6,500平方米。規劃預想圖展示京都車站teamLab將設四大藝術空間，分別為：藝術博物館、美術館、市民藝廊及咖啡店，當中更有社區參與部份。

藝術博物館成實習場 培育年輕藝術家

博物館將展出teamLab的藝術品，新展品亦會在此登場。除了開放公眾參觀外，此處亦會是京都市立藝術大學及其他藝術學生的創作實驗場所，館內將提供數百台精密儀器，讓學生可將藝術融入數據技術，變相提供光影投影藝術實習機會，為日本注入青春藝術新力軍。

美術館集環球藝術家 藝廊變共享空間

teamLab計劃，邀請世界不同藝術家在此舉行藝術展覽，並讓京都市民、學生參與其中，打造社區藝術館。市民藝廊將展出京都市立藝術大學學生作品，給學生展示機會，藝廊更可化身成活動空間，讓市民在此進行研討或其他活動。

咖啡店 與藝術作品嘆咖啡

從官方發放的預想圖可見，預計咖啡店將設落地大玻璃，並以畫作、藝術品作伴，最適合與三五知己在此共享時光。

雖然京都車站的teamLab仍然在設計階段，但從官方流出的設計圖就已經足以令人期待！teamLab光影藝術，如何融入充滿古色古香的京都，相信會令遊人眼前一亮。

資料來源： 京都市情報館

撰文：李煥芝

編輯：鄒仲安

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